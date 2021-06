Foliateam innove en lançant son offre Cybersecurity Check

L’opérateur Foliateam enrichit son catalogue de services en annonçant sa nouvelle offre Cybersecurity Check, un dispositif de nouvelle génération permettant à toute entreprise de mesurer son exposition au risque cyber et d'augmenter sa résilience.

Fruit d’une R&D poussée, cette offre permet à Foliateam de proposer un service à très forte valeur ajoutée sur un marché où peu de solutions de ce type existent.

La sonde Sherlock de son partenaire Prohacktive, qui est au cœur de l’offre Cybersecurity Check, réalise l’analyse approfondie de l’ensemble des vulnérabilités présentes sur les différents équipements connectés au réseau de l’entreprise (ordinateurs, smartphones, caméras, imprimantes, IoT, etc.). Foliateam, en complément, accompagne ses clients dans leur plan d’amélioration et de remédiation.

À travers cet audit permanent dynamique, les entreprises peuvent donc connaitre en quasi temps réel l’état de leur parc et leur exposition au risque pour prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de vulnérabilités détectées (mises à jour une fois par heure). Elles sont donc assurées de prendre les bonnes décisions et sont accompagnées par les équipes de Foliateam lors de la présentation des résultats et du pilotage des plans de remédiation.

Thierry Balian, Directeur de la Business Unit Cybersécurité chez Foliateam : « Avoir une vision 360° synthétique et permanente du niveau de cybersécurité de son système d’information et être accompagné dans son plan d’amélioration continue face au risque cyber sont des données fondamentales. Notre offre Cybersecurity Check répond de manière très opérationnelle à ces deux enjeux stratégiques pour les RSSI et DSI. De plus elle offre les garanties souhaitées par les compagnies d’assurance pour la couverture des risques cyber. »

Principaux bénéfices de Cybersecurity Check :

• Vision à 360°

• Découverte active et passive des équipements

• Analyse des vulnérabilités connues

• Génération de rapports simples et compréhensibles

• Sonde autonome : toutes les données sensibles restent localisées chez le client

• Paramétrage d’alertes Mails/SMS vers les administrateurs

• Suivi des plans de remédiation par les experts Foliateam

Cybersecurity Check est commercialisée sous la forme d’un abonnement annuel avec plusieurs options possibles.