cBrain eksporterer klimasoftware til Sydamerika

København, 29. juni 2021





cBrain har modtaget meddelelse om, at cBrain har vundet et udbud og skal levere sin første softwareløsning i Sydamerika.

Løsningen, som kaldes CITES, skal leveres til myndighederne i Guyana, og den skal understøtte overvågning og regulering af international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Udbuddet er gennemført af the Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO). ACTO er en regional organisation, som er etableret af Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam samt Venezuela. ACTO har som formål at koordinere en bæredygtig udvikling i Amazonas, der er verdens største regnskovsområde.

Aftalen underbygger cBrains satsning på klimasoftware til offentlige myndigheder, herunder at danske klimaløsninger kan eksporteres og genbruges internationalt.

cBrain gennemfører for tiden et større projekt hos Miljøstyrelsen i Danmark, hvor cBrain hjælper med at digitalisere et stort antal fagprocesser på tværs af fagområder som tilskudsadministration, tilsyn og afgørelser.

En af de konkrete digitale løsninger, som cBrain har leveret til Miljøstyrelsen, understøtter styrelsens arbejde i forbindelse med den internationale CITES-konvention til kontrol af handlen over landegrænser med vilde dyr og planter (“Washington konventionen”). Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, det vil sige, at man ikke fjerner mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.

Det er CITES-løsningen hos Miljøstyrelsen, som cBrain nu eksporterer til brug for myndighederne i Guyana. Løsningen skal naturligvis oversættes, men samtidig skal den også udvides på en række områder, så den bl.a. understøtter særlige forhold omkring kvoter i Sydamerika.

Løsningen baseres på cBrains standardsoftware F2. F2 understøtter sprogversionering, og samtidig kan F2 konfigureres til de lokale forhold uden at skulle ændre standardsystemet. cBrain kan således gennemføre leverancen til Guyana baseret på 100% standardsoftware.

Danmark er førende internationalt, både i relation til digitalisering og klima. Danmark har gennem de sidste 4 år rangeret som nummer 1 på United Nations globale E-government liste, ligesom Danmark ligger i toppen på de internationale lister i relation til klimatiltag.

I forbindelse med cBrains CSR-rapport 2020, som har titlen “Building software for a more sustainable world”, fortalte cBrain om selskabets stadig øgede fokus på klimasoftware og verdensmål 13, som kaldes “Climate Action”.

Ved at understøtte en hurtig digitalisering af eksempelvis de mange processer hos Miljøstyrelsen kan cBrain bidrage til klimaindsatsen. Det gælder både reduktion af drivhusgasudledning og naturgenopretning, fra tilskudsordninger, eksempelvis Natura 2000, klima-lavbund og vandløbsrestaurering, til styring af tilladelser/afgørelser, herunder CITES, som regulerer import/eksport af specielle dyr og planter.

Det er således et centralt element i cBrains eksportindsats at markedsføre og genbruge de danske erfaringer, både i relation til en effektiv offentlig digitalisering og en hurtig understøttelse af myndighedernes processer i relation til klimaindsatsen.

Aftalen med ACTO er derfor vigtig for cBrain. Aftalen viser, at den ekspertise, som opbygges i Danmark på tværs af offentlig digitalisering og klima, kan eksporteres og genbruges.





