Vertex annonce l'intégration certifiée de la plateforme Business Spend Management de Coupa

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.  (NASDAQ :VERX) (« Vertex »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé le lancement de Vertex® Indirect Tax O Series® pour Coupa Software (NASDAQ : COUP), une nouvelle intégration prise en charge et conçue par Vertex à la plateforme Business Spend Management (BSM - gestion des dépenses d'entreprise) de Coupa.



La gestion des achats et des dépenses peut être un processus gourmand en informations impliquant plusieurs unités opérationnelles et équipes. Avec l'ajout des exigences de conformité fiscale et réglementaire en constante évolution, la complexité augmente, il est ainsi difficile pour les équipes financières et comptables de suivre le rythme et de les gérer correctement.

« L'un des principaux accents dans le monde entier est placé sur l'optimisation des achats et des dépenses », a déclaré Mark Rems, responsable des pratiques des services nationaux de fiscalité des transactions chez KPMG. « Les entreprises recherchent des solutions comme Coupa pour intégrer les processus Source-to-Pay, accroître la visibilité des dépenses globales et mettre en œuvre des contrôles internes. La gestion des taxes indirectes est un élément essentiel à l'automatisation de l'approvisionnement et du respect de la conformité, et le lancement de l'intégration de Vertex à Coupa est un grand pas en avant pour aider les entreprises à obtenir une fiscalité juste du point de vue du paiement des fournisseurs et de la comptabilité d'exercice. »

Alors que l'intégration précédente de Coupa a fourni aux clients un niveau initial d'assistance, la nouvelle intégration de Vertex permet aux utilisateurs de tirer parti de l'API fiscale de Coupa et de prendre en charge le calcul fiscal sur la validation des factures, offrant aux clients plus de contrôle et de surveillance grâce à une détermination fiscale automatisée et plus précise.

« Avec des réglementations et des exigences fiscales en constante évolution, en particulier dans le processus d'approvisionnement, le besoin de calculs fiscaux plus précis est aujourd'hui plus impératif que jamais », a déclaré Roger Goulart, vice-président exécutif du développement commercial et des alliances chez Coupa. « La nouvelle intégration de Vertex avec la plateforme BSM de Coupa fournit à nos clients une solution rationalisée pour la gestion, la conformité et les rapports fiscaux mondiaux. »

En tant que solution certifiée CoupaLink, l'intégration de Vertex a satisfait aux exigences du programme de technologie certifiée CoupaLink. Le programme CoupaLink permet aux partenaires logiciels de créer des solutions complémentaires qui se connectent facilement à la plateforme Coupa. Les clients en tirent profit en optimisant leurs dépenses commerciales, en réduisant les risques et en économisant le coût de l'intégration de logiciels tiers.

Coupa, Coupa Business Spend Management (BSM), CoupaLink et tous les logos Coupa sont des marques commerciales ou des marques déposées de Coupa Software, Inc. Tous droits réservés.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées dans un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, légales ou fiscales. Le développement, la sortie et le calendrier de toutes les fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs tels que définis dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.

