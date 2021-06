La Dre Catherine C. McCuaig devient la nouvelle présidente de l’Association canadienne de dermatologie

English French

OTTAWA, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est heureuse d’annoncer la nomination de la Dre Catherine C. McCuaig à la présidence de l’ACD, à compter du 28 juin 2021.



La Dre McCuaig apporte à l’Association une expérience impressionnante de leadership, qu’elle a démontré notamment en présidant la Société de dermatologie de Montréal pendant neuf ans et le Congrès de dermatologie de l’Atlantique en 2014; elle copréside également le Partenariat canadien du lymphœdème, et elle dirige le programme de moniteurs en dermatologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine depuis 2013. De plus, la Dre McCuaig a été le fer de lance de deux cliniques multidisciplinaires sur l’épidermolyse bulleuse et le lymphœdème. Elle est aussi l’auteure de plus d’une centaine d’articles évalués par les pairs et de 10 chapitres de livres dermatologiques.

La Dre McCuaig a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Queens, à Kingston. Elle a fait sa résidence à l’Université de Toronto et une formation dermatologie à l’Université McGill, puis une formation postdoctorale en dermatologie et en laser sous la direction du Dr James Rasmussen à l’Université du Michigan. La Dre McCuaig est actuellement dermatologue en pédiatrie au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et professeure titulaire de clinique à l’Université de Montréal.

Durant son mandat à la présidence, la Dre McCuaig compte insister sur l’amélioration de la formation spécialisée en dermatologie médicale au Canada. « Je veillerai à ce que la question de l’éducation des médecins résidents et des dermatologues praticiens demeure à l’avant-plan des préoccupations de notre association. »

« La pandémie nous a montré à quel point nous sommes privilégiés de vivre au Canada où nous avons un système public de santé et où les gouvernements aident les personnes dans le besoin… La pandémie nous a aussi rappelé à quel point il est important de nous soutenir les uns les autres et de nous perfectionner grâce à l’échange d’idées, de conseils pratiques et de connaissances en dermatologie », a déclaré la Dre McCuaig. « Je déploierai aussi tous les efforts pour aider l’ACD à être plus active sur les plateformes de médias sociaux et je contribuerai à promouvoir notre spécialité auprès de nos collègues, des médias et du public canadien. »

La Dre McCuaig devient présidente de l’Association canadienne de dermatologie pour un mandat d’un an, à compter du 28 juin 2021.

AU SUJET DE L’ACD

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L’Association offre un accès facile à la source la plus importante et la plus fiable de savoir médical en dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d’offrir du perfectionnement professionnel continu à ses membres, d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau, et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. Ce faisant, l’ACD informe et habilite aussi bien les professionnels de la médecine que le public canadien. Pour en savoir davantage sur le travail de l’ACD, visitez dermatologue.ca et participez à la conversation sur twitter.com/CdnDermatology, facebook.com/CdnDermatology ou instagram.com/canadiandermatologyassociation/.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Sandra M. Hamway, gestionnaire par intérim, Marketing et communications

media@dermatology.ca

