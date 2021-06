English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 29.6.2021 klo 14.30 (CEST)

Savosolar valmistautuu sopeuttamaan toimintojaan ja aloittaa yt-neuvottelut

Savosolar Oyj valmistautuu sopeuttamaan toimintaansa asiakkaiden uusien investointipäätösten ennakoitua pidemmän keston aiheuttamien mahdollisten negatiivisten vaikutusten takia ja käynnistää Suomen yhtiön henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluissa käsitellään enimmillään 25 henkilön mahdollista lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti korkeintaan 90 päiväksi, käyttäen neljäntoista päivän neuvotteluaikaa. Yhtiöllä on useita projekteja aktiivisessa toteutus- ja tarjousvaiheessa, eivätkä sopeuttamistoimenpiteet siten koske myynti- ja projektihenkilöstöä.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 29.6.2021 klo 14.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti