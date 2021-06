Corporation minière Monarch clôture un placement privé par prise ferme d’unités pour un montant accru totalisant 6,7 M$ CA

English French

MONTRÉAL, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture du placement privé par voie de prise ferme annoncé antérieurement pour un produit brut total de 6 655 600 $CA (le « Placement »). Le Placement a été réalisé conformément aux modalités d'une convention de prise ferme conclue entre la Société, Sprott Capital Partners LP et Stifel GMP, en tant que co-chefs de file et co-responsables du syndicat (collectivement, les « Preneurs fermes »). Le Placement comprend l'exercice par les Preneurs fermes de leur option de surallocation pour un produit brut additionnel de 655 600 $CA. Le Placement a consisté en l'émission de 8 319 500 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,80 $CA par Unité.

Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet au détenteur d'acheter une Action ordinaire de la Société (une « Action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 1,05 $CA pendant une période de 24 mois suivant la date d’émission.

Le produit net du Placement sera utilisé pour engager des frais d'exploration sur les propriétés de la Société et pour les besoins généraux et le fonds de roulement de l'entreprise.

En contrepartie des services fournis par les Preneurs fermes dans le cadre du Placement, les Preneurs fermes ont reçu (i) une commission en espèces égale à 6 % du produit brut du Placement; et (ii) des bons de souscription liés à la rémunération (les « Bons de rémunération ») correspondant à 6 % du nombre de titres vendus dans le cadre du Placement. Chaque Bon de rémunération peut être exercé pour acquérir une Action ordinaire de la Société (chacune, une « Action d'option de rémunération ») au prix de 0,87 $ par Action d'option de rémunération jusqu'au 29 juin 2023.

Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 30 octobre 2021, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Le Placement demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente de titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes des États-Unis ou à un résident américain (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act), ou pour leur compte ou leur bénéfice, en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

