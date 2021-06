Saga Furs Oyj:s halvårsrapport för perioden 1.11.2020–30.4.2021

Finnish Swedish

Detta är ett sammandrag av Saga Furs Oyj:s publicerade halvårsrapport för perioden 1.11.2020–30.4.2021. Halvårsrapporten i sin helhet är bifogad detta börsmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.sagafurs.com .

Förmedlingsförsäljning och omsättning går upp igen, starkt förbättrat resultat

Efterfrågan på pälsskinn på marknaden återhämtade sig. Antalet förmedlade skinn mer än fördubblades och prisnivån steg i synnerhet på minkskinn.

Värdet på det första halvårets förmedlingsförsäljning blev tre gånger så högt som under jämförelseperioden och uppgick till 144 miljoner euro (1.11.2019–30.4.2020: 45 miljoner euro).

Koncernens omsättning ökade med 11 miljoner euro och uppgick till 21 miljoner euro (10 miljoner euro).

Kostnaderna för affärsverksamheten sjönk till 18 miljoner euro (23 milj. euro).

Koncernens resultat förbättrades från 3,9 miljoner euro till (-12,5 milj. euro).

Koncernens nettofinansieringsintäkter ökade till 3,8 miljoner euro (1,7 milj. euro).

Koncernens resultat före skatt uppvisade en vinst på 7,6 miljoner euro (förlust på 10,8 milj. euro).

Resultat per aktie var 1,73 (-2,44) euro.

Koncernens nyckeltal











11/20-4/21 11/19-4/20 11/19-10/20 6 mån 6 mån 12 mån Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 144,0 45,3 156,9 Antalet förmedlade skinn, milj. st 3,8 1,6 8,0 Omsättning, MEUR 21,0 9,7 28,2 Rörelseresultat, MEUR 3,9 -12,5 -12,6 Resultat före skatter, MEUR 7,6 -10,8 -10,4 Resultat per aktie, EUR 1,73 -2,44 -2,37 Avkastning på eget kapital, (ROE) % 7,6 % -10,6 % -10,2 % Avkastning på investerat kapital, (ROI) % 6,2 % -5,5 % -5,0 %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV ÖVERSIKTSPERIODEN



Saga Furs anordnade 10–17.6.2021 sin tredje online-pälsauktion under räkenskapsperioden 2020/2021. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning uppgick till 188 miljoner euro, vilket var klart högre än förmedlingsförsäljningen under räkenskapsperioden 2019/2020 (157 miljoner euro) och förmedlingsförsäljningen under den första halvårsperioden av räkenskapsperioden 2020/2021 (144 miljoner euro). Vid auktionen såldes närapå 3,6 miljoner minkskinn av utbudet som omfattade 3,8 miljoner skinn. Priserna steg betydligt på alla typer av skinn. Av utbudet som omfattade 590 000 certifierade Saga®-rävskinn och finnsjubbskin såldes cirka 95 procent. Den starka efterfrågan ledde till en klar prisuppgång även för rävskinnens del. Försäljningen riktades till största delen till Kina, men skinn såldes även till andra huvudmarknader. Saga Furs anordnar nästa auktion i september 2021.

AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLINGSUTSIKTER

Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens förmedlingsförsäljningsvärde och omsättning blir betydligt större än nivån under räkenskapsperioden 2018/2019 innan pandemin (2018/2019: förmedlingsförsäljning 297 miljoner euro och omsättning 45 miljoner euro). Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens resultat blir tydligt positivt och betydligt bättre än tidigare uppskattningar.

