Mandalay Resources sträcker ut huvudzonen och bekräftar den östra utvidgningen av Lake-zonen vid Björkdalsverksamheten

TORONTO, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om borrningarna vid Main- och Lake-zonen vid Björkdalsverksamheten i Sverige.



Nya borrningshöjdpunkter:

Ådror i Main-zonen

174,0 g/t guld över sann bredd på 0,49 m i MU21-010;

i MU21-010; 6,1 g/t guld över sann bredd på 8,85 m i MU21-010; och

i MU21-010; och 105,0 g/t guld över sann bredd på 0,21 m i MU21-015



Ådror i Lake-zonen

226,0 g/t guld över sann bredd på 0,21 m i MU21-003;

i MU21-003; 25,3 g/t guld över sann bredd på 1,03 m i MU21-007; och

i MU21-007; och 4,2 g/t guld över sann bredd på 4,11 m i MU21-004



OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar: ”Prospekteringen vid Björkdal under första delen av året har fokuserat på malmkroppens östra marginal. Betydande ådror inom detta område har bekräftats genom dessa två borrningskampanjer.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Vi är mycket uppmuntrade av de höga halterna i ådern öster om gruvan och av de starka indikationerna på större utvidgningar till två tidigare utvunna höghaltiga skarnfickor. Resultat från dessa två program stödjer Mandalays primära mål att höja guldhalterna inom anläggningens nuvarande plan för gruvans livslängd.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Genom att bygga vidare på framgången med dessa två kampanjer kommer prospekteringsarbetet att testa ytterligare en östlig utvidgning samt följa upp inriktningen på skarnmineraliseringen som sitter ovanför ådern. Syftet med denna borrning är att få tillräcklig information för att stödja en ansökning om gruvkoncession som kommer att täcka den förlängda ådern. Utöver dessa mål finns det också en betydande utvidgningspotential inom Aurora-zonen och omgivande ådror som också kommer att vara ett viktigt fokus för underjordisk prospektering vid Björkdal inom en snar framtid.”

Dominic Duffy avslutar, ”En video har utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats, eller genom att klicka här .”

Östlig utvidgning och uppgraderingsmöjlighet

Björkdals ådror består av en serie guldbärande öst-västliga trender, subvertikala ådror som böjer av nedåt mot norr. Majoriteten av dessa ådror finns under en marmorhorisont som böjer av nedåt mot norr och öster med en rad sub-parallella förkastningar som följer marmorn. På grund av begränsningar hos borrplattformarna är ådring som grunt går nedåt österut under marmorn obunden. Utöver den uppenbara utvidgningsmöjligheten finns det en betydande potential för uppgradering eftersom ökad interaktion med marmor och förkastningen österut ger en gynnsam mineraliseringsmiljö (fig. 1).

Båda antydningarna om förlängning och uppgradering av ådringen har stötts av utvidgad borrning som påbörjades i slutet av 2020 av Björkdal Deeps borrningsprojekt och fortsatte genom Lake-zonens utyllnadsborrning och Main-zonens utvidgade borrningar 2021.

Fig. 1. Perspektivvy av Björkdalsgruvan som vetter mot SSV och belyser samspelet mellan åder (röd) marmor (blå) och Björkdals skjuvning (gul). Borrning av 2021 års Main-zonutvidgning och Lake-zonens utfyllnadsborrning visas också.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/435343f1-e5b2-4566-9ee7-4d82b89c9ea4

Utvidgning av Main-zonen

Sju hål och totalt 2 720 m har borrats underjordiskt mot öster för att utforska området under marmorn och identifiera åderförlängningar. Direkta utökningar till tio ådror har tolkats under arbetet med 63 signifikanta fynd inom borrningsområdet (bilaga A). En förlängning av ådrorna ca 200 m österut är en förekomst-klassificering på 174,0 g/t guld över sann bredd på 0,49 m inom MU21-010. Norrut avslöjas fler ådringsförlängningar med ådror på totalt 0,21 m, guldhalt 105,0 g/t. Med en betydande mineralisering som sträcker sig till de östra delarna av programmet, anser Mandalay att ådrorna förblir öppna på djupet och i öster.

Tillsammans med dessa guldbärande ådror har stratiform skarnmineralisering också identifierats inom MU21-009 och MU21-010, vilket indikerar att en signifikant linsformation kan förekomma ovanför ådern. Detta är viktigt eftersom produktionen längs skarnfickan har levererat mycket betydande halter. På 460-nivån levererade en sådan ficka en genomsnittlig halt på 4,8 g/t guld, utspädd till 5 m, över en slaglängd på 40 m. Förekomsten av stratiforma malmkroppar förutsågs i projektet tack vare förståelsen av strukturella geometrier och Björkdalsskjuvningens starka interaktion med marmorenheten. Mineraliseringen i flera faser som var ett resultat av denna interaktion anses vara mycket gynnsam för guldutvecklingen.

Fig. 2. Plansnitt av Main-zonens borrning som belyser positionen för ny borrning och förekomster på över 0,5 g/t Au när den späds ut till 1 m.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c8960a5-6212-49fd-a5d9-2a09ca1502b7

Synligt guld både inom Main-zonen och Lake-zonen är vanligt och åtföljs vanligen av betydande guldhalter när det analyseras (fig. 3). Inom målzonen beror förhöjda halter och mängden synligt guld i allmänhet på den nära interaktionen mellan Björkdals skjuvning, som fungerar som en mineraliserande vätskeledning, och den överliggande marmorenheten.

Fig. 3. Foto av kärna som innehåller guld inom MU21-015 (428,7–429,0 m, 0,21 m vid 105 g/t) tolkas som en strukturell kontinuitet av åder ca 200 m väster om skärningspunkten.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13ebbf38-4b5f-47e9-a8ee-d37fad3960cc

Ådror i Lake-zonen

Efter Björkdal Deeps borrningsprogram 2020 har Lake-zonens utfyllnadsborrning bekräftat de signifikanta halter och den ådringskontinuitet som visades i det ursprungliga programmet. Några höjdpunkter i detta program är: 226 g/t guld över en sann bredd på 0,21 m inom MU21-003 och 25,3 g/t guld över sann bredd 1,03 m inom MU21-005. Tillsammans med de initiala förekomsterna 2020 tolkas slaglängdens omfattning för en del av ådringen till cirka 300 m och den vertikala omfattningen under marmorhorisonten förväntas bli cirka 50 m. Liksom med Main-zonens mineralisering, förblir ådror inom Lake-zonen obundna mot öster och på djupet.

Skarnmineralisering, liknande Main-zonens, har påträffats vid denna borrning. Inriktningen på borrningen optimerades inte för den stratiforma skarnmalmkroppen och ännu ett borrningsprojekt för att avgränsa denna skarnficka ska genomföras under de kommande månaderna.

Fig. 4. Plansnitt av Lake-zonens borrning som belyser positionen för ny utfyllnadsborrning och förekomster på över 0,5 g/t Au när den späds ut till 1 m.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/084a18d8-fdfb-4d06-a78d-af8be947ffdc

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program inbegrep användning av standardreferensprover, ämnen, dubbletter, upprepningar och interna rutiner för kvalitetssäkring av laboratorier. (se teknisk rapport från 30 mars 2021 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”, tillgänglig på SEDAR ( www.sedar.com ), som innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för de angivna prospekteringsresultaten. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Main-zonens utfyllnad av borrkompositer

DRILL HOLE ID FROM

(M) TO (M) DRILL

WIDTH

(M) TRUE

WIDTH

(M) AU

GRADE

(G/T) AU (G/T)

OVER MIN.

1M WIDTH MU21-009 72.80 73.80 1.00 0.70 1.1 0.8 MU21-009 76.90 77.90 1.00 0.70 0.9 0.6 MU21-009 85.60 87.60 2.00 1.40 1.1 1.1 MU21-009 93.00 94.00 1.00 0.70 2.0 1.4 MU21-009 96.00 97.00 1.00 0.70 0.9 0.6 MU21-009 97.40 103.60 6.20 3.94 2.3 2.3 MU21-009 110.90 111.90 1.00 0.70 1.3 0.9 MU21-009 131.00 131.50 0.50 0.34 1.6 0.5 MU21-009 135.40 136.00 0.60 0.42 1.4 0.6 MU21-009 142.00 143.00 1.00 0.70 1.1 0.7 MU21-009 150.60 152.00 1.40 1.29 1.0 1.0 MU21-010 8.90 10.50 1.60 1.31 26.2 26.2 MU21-010 102.00 103.00 1.00 0.98 2.0 1.9 MU21-010 106.00 116.80 10.80 8.85 6.1 6.1 MU21-010 119.70 120.50 0.80 0.64 1.2 0.8 MU21-010 132.00 133.00 1.00 0.80 1.4 1.1 MU21-010 336.40 336.90 0.50 0.17 3.6 0.6 MU21-010 379.40 379.70 0.30 0.26 2.3 0.6 MU21-010 388.70 389.20 0.50 0.49 174.0 85.3 MU21-010 438.40 439.00 0.60 0.56 1.1 0.6 MU21-010 446.00 446.60 0.60 0.52 1.9 1.0 MU21-011 1.40 2.40 1.00 0.60 2.9 1.7 MU21-011 19.60 24.10 4.50 2.66 1.0 1.0 MU21-011 55.50 57.35 1.85 1.01 17.5 17.5 MU21-011 62.30 64.45 2.15 1.33 2.0 2.0 MU21-011 67.90 69.00 1.10 0.66 1.5 1.0 MU21-011 71.95 73.10 1.15 0.69 1.4 1.0 MU21-011 100.70 101.15 0.45 0.24 3.6 0.9 MU21-011 213.15 213.60 0.45 0.21 13.6 2.9 MU21-011 346.60 349.30 2.70 2.59 5.8 5.8 MU21-012 1.00 2.90 1.90 1.33 3.4 3.4 MU21-012 26.40 28.70 2.30 1.61 2.2 2.2 MU21-012 65.30 65.90 0.60 0.49 4.8 2.3 MU21-012 71.50 71.95 0.45 0.32 2.4 0.7 MU21-012 83.15 85.00 1.85 1.79 5.2 5.2 MU21-012 108.95 109.60 0.65 0.61 1.2 0.7 MU21-012 269.45 270.00 0.55 0.39 3.4 1.3 MU21-012 299.45 299.85 0.40 0.28 4.8 1.4 MU21-013 124.30 124.65 0.35 0.25 2.6 0.7 MU21-013 141.50 142.20 0.70 0.54 1.5 0.8 MU21-013 161.85 163.00 1.15 1.00 2.7 2.7 MU21-013 226.50 227.30 0.80 0.80 0.9 0.7 MU21-013 237.55 238.30 0.75 0.80 0.9 0.7 MU21-013 246.55 248.50 1.95 1.83 1.1 1.1 MU21-013 252.65 253.50 0.85 0.43 1.7 0.7 MU21-013 255.20 255.55 0.35 0.80 1.2 1.0 MU21-014 185.90 186.40 0.50 0.38 28.0 10.6 MU21-014 190.00 190.30 0.30 0.23 3.6 0.8 MU21-014 198.70 199.20 0.50 0.32 2.3 0.7 MU21-014 278.70 280.10 1.40 1.27 1.8 1.8 MU21-014 343.75 344.25 0.50 0.25 56.0 14.0 MU21-014 350.50 351.20 0.70 0.35 2.1 0.7 MU21-014 354.00 355.50 1.50 1.19 5.1 5.1 MU21-015 301.95 302.40 0.45 0.23 8.0 1.8 MU21-015 371.35 374.00 2.65 1.63 14.5 14.5 MU21-015 389.50 390.55 1.05 0.74 17.8 13.2 MU21-015 395.55 396.60 1.05 0.80 1.3 1.0 MU21-015 406.00 407.20 1.20 0.85 1.9 1.6 MU21-015 411.85 412.40 0.55 0.45 1.4 0.6 MU21-015 413.65 416.10 2.45 2.12 1.3 1.3 MU21-015 423.85 424.15 0.30 0.23 22.1 5.1 MU21-015 428.70 429.00 0.30 0.21 105.0 22.1 MU21-015 434.85 435.15 0.30 0.25 3.3 0.8

Noteringar:

Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Lake-zonens utfyllnad av borrkompositer

DRILL HOLE ID FROM

(M) TO (M) DRILL

WIDTH

(M) TRUE

WIDTH

(M) AU

GRADE

(G/T) AU (G/T)

OVER MIN.

1M WIDTH MU21-001 13.80 14.10 0.30 0.12 6.3 0.8 MU21-001 82.80 83.20 0.40 0.29 6.3 1.8 MU21-001 118.60 120.70 2.10 1.37 4.2 4.2 MU21-002 14.40 14.70 0.30 0.18 5.8 1.0 MU21-002 61.50 61.80 0.30 0.10 40.1 4.0 MU21-002 93.20 93.60 0.40 0.08 32.7 2.6 MU21-002 117.60 118.50 0.90 0.50 1.5 0.8 MU21-003 32.60 34.00 1.40 0.85 10.9 9.2 MU21-003 269.80 270.10 0.30 0.21 226.0 47.5 MU21-003 281.00 281.55 0.55 0.23 9.0 2.1 MU21-003 287.00 287.40 0.40 0.10 6.7 0.7 MU21-003 426.55 426.90 0.35 0.32 16.6 5.3 MU21-004 37.10 37.80 0.70 0.38 31.7 12.0 MU21-004 132.20 133.00 0.80 0.48 1.2 0.6 MU21-004 147.35 148.50 1.15 0.81 4.2 3.4 MU21-004 165.05 167.25 2.20 0.38 2.1 0.8 MU21-004 208.75 216.50 7.75 4.11 4.2 4.2 MU21-004 232.80 233.10 0.30 0.29 4.1 1.2 MU21-004 245.35 245.75 0.40 0.35 3.1 1.1 MU21-005 61.70 62.40 0.70 0.54 13.3 7.2 MU21-005 99.00 99.60 0.60 0.42 2.7 1.1 MU21-005 162.80 163.25 0.45 0.33 24.6 8.1 MU21-005 186.90 187.20 0.30 0.26 2.7 0.7 MU21-005 191.65 193.60 1.95 1.33 5.4 5.4 MU21-005 203.20 203.60 0.40 0.24 7.1 1.7 MU21-005 208.50 208.80 0.30 0.19 4.9 0.9 MU21-005 220.90 224.65 3.75 2.15 6.2 6.2 MU21-005 226.90 228.20 1.30 1.10 1.6 1.6 MU21-005 229.95 230.70 0.75 0.43 1.7 0.7 MU21-005 259.45 262.00 2.55 1.28 1.4 1.4 MU21-005 365.90 366.90 1.00 0.70 0.8 0.6 MU21-006 67.35 68.10 0.75 0.68 1.3 0.9 MU21-006 69.10 69.50 0.40 0.35 2.2 0.8 MU21-006 71.75 72.50 0.75 0.57 7.1 4.0 MU21-006 182.85 183.40 0.55 0.39 10.7 4.2 MU21-006 248.20 248.90 0.70 0.70 9.2 6.4 MU21-006 251.85 252.50 0.65 0.50 1.3 0.6 MU21-006 325.60 326.20 0.60 0.52 4.3 2.2 MU21-006 392.40 393.30 0.90 0.64 1.1 0.7 MU21-007 51.80 53.60 1.80 1.03 25.3 25.3 MU21-007 63.50 64.00 0.50 0.45 13.1 5.9 MU21-007 79.40 80.00 0.60 0.46 1.3 0.6 MU21-007 134.00 134.70 0.70 0.61 1.0 0.6 MU21-007 146.00 146.50 0.50 0.29 2.0 0.6 MU21-007 152.00 152.40 0.40 0.35 18.0 6.3 MU21-007 224.00 225.00 1.00 0.70 1.4 1.0 MU21-007 297.50 298.20 0.70 0.61 5.4 3.3 MU21-007 302.50 303.00 0.50 0.50 1.0 0.5 MU21-007 408.50 410.00 1.50 0.65 0.9 0.6 MU21-008 49.00 52.00 3.00 1.50 1.3 1.3 MU21-008 55.80 56.80 1.00 0.71 5.3 3.7 MU21-008 224.00 224.40 0.40 0.33 9.1 3.0 MU21-008 328.30 328.70 0.40 0.20 4.4 0.9

Noteringar: