Adocia在1型糖尿病患者中启动BC LisPram通过泵给药的1期临床试验

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首次在单个泵中测试与血糖控制相关的两个关键激素，即速效胰岛素类似物和淀粉类似物的独特组合，





BioChaperone® 赖脯胰岛素和普兰林肽联合制剂的安全性、药代动力学和血糖控制能力将与赖脯胰岛素进行比较



里昂, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adocia (巴黎泛欧交易所: FR0011184241 – ADOC), 一家处于临床阶段的生物制药公司，专门开发蛋白质和多肽的创新配方，今天宣布，将与加拿大麦吉尔大学的Ahmad Haidar博士联合开启1期临床研究，评估BioChaperone® Lispro Pramlintide(BC LisPram)餐时制剂与速效赖脯胰岛素相比在16名1型糖尿病患者中的药代动力学，血糖控制和安全性。

“我们已经证明，在人造胰腺1中，与单独注射赖脯胰岛素相比，使用两个泵分别注入赖脯胰岛素和普兰林肽能够改善血糖控制。我的大多数患者表示，如果市面上可以买到，他们会更愿意使用这种联合制剂。因此，我们非常积极地开展BC LisPram的研究，仅需要一个单独的泵就可以实现同时注入两种激素。” Ahmad Haidar博士宣布。

普兰林肽的药用价值是已经被科学证实的。在胰岛素中加入普兰林肽可提高餐后血糖控制，诱导体重减轻，并产生饱腹感。尽管普兰林肽是唯一被批准作为1型糖尿病胰岛素辅助治疗的药物，但是它未被充分利用，因为除了多次注射胰岛素外，还需要每天额外注射 3 次普兰林肽。

Adocia已经开发了两种产品：用于每日多次注射的M1Pram笔，目前处于2期临床阶段；以及使用胰岛素泵输送的BC LisPram。Adocia在之前进行的M1Pram临床试验中已经证实了普兰林肽的特性。

“我们的目标在于不增加糖尿病患者负担的情况下，为糖尿病患者提供胰淀素和胰岛素的强大综合效应。我们非常高兴与Ahmad Haidar博士一起进行这项试验，他为证明由泵注入普兰林肽作为人体胰岛素辅助剂的重要性作出了很大的贡献。" Adocia 副首席执行官兼研发总监 Olivier Soula 宣布。

关于 BioChaperone® LisPram

BioChaperone® Lispro Pramlintide (BC LisPram)是由两种已批准的激素类似物，胰岛素类似物赖脯和胰淀素类似物普兰林肽的固定组合。Adocia的BioChaperone®专利技术可增加赖脯胰岛素和普兰林肽复合制剂的稳定性，这两种肽在天然状态下在待注射的液体溶液中不稳定。

关于Adocia

Adocia是一家处于临床阶段的生物技术公司，专门开发用于治疗糖尿病和代谢性疾病的治疗性蛋白质和多肽的创新配方。 在糖尿病领域，Adocia的可注射治疗产品组合是业内具有规模最大，差异化最大的产品之一，具有五种临床阶段产品和多种临床前产品。 专有的BioChaperone®技术平台旨在增强治疗性蛋白质的有效性和/或安全性，同时使患者更易于使用。 Adocia为特定应用的每种蛋白质定制了BioChaperone。

Adocia的临床产品线包括四种用于糖尿病餐时治疗的新型胰岛素配方：两种超速效胰岛素类似物赖脯胰岛素配方（BioChaperone® Lispro U100和U200），基础甘精胰岛素和速效赖脯胰岛素（BioChaperone® Combo）组合，餐时胰岛素与胰岛淀粉样多肽类似物普兰林肽M1Pram的组合。 临床产品线还包括用于治疗低血糖的人胰高血糖素的水性配方（BioChaperone® Glucagon）。

Adocia的临床前产品线包括用于糖尿病治疗的双激素组合：速效胰岛素类似物和普兰林肽的两种组合（BioChaperone® Lispro Pram 和BioChaperone® Aspart Pram），甘精胰岛素与GLP-1受体激动剂的组合（BioChaperone® Glargine Liraglutide） 。 此外，还有两种用于治疗肥胖症的双激素产品：胰高血糖素和艾塞那肽的组合（BioChaperone® Glucagon Exenatide）和普兰林肽和艾塞那肽的组合（PramExe）。

Adocia最近在产品线中增加了一项临床前计划，这项针对细胞疗法的研究计划旨在开发可用于1型糖尿病患者的水凝胶支架。 支持该计划的第一个专利申请已经提交。

联系 Adocia

Adocia

Gérard Soula

CEO

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Ph: +33 4 72 610 610

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Adocia Investor Relations USA

James Salierno

Vice-President

jsalierno@theruthgroup.com

Ph.: +1 646 536 7035







1 A. Haidar et al at McGill University Diabetes Care. 2020 Mar;43(3):597-606

