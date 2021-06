Believe / Communiqué de presse sur les modalités des opérations de stabilisation et l’option de surallocation

English French

Communiqué de presse sur les modalités des opérations de stabilisation et l’option de surallocation



Paris, le 29 juin 2021 – Believe, l’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd’hui le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, J.P. Morgan AG, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation sur Euronext Paris dans le cadre de l’introduction en bourse de Believe.

Il a été mis fin le 29 juin 2021 à la période de stabilisation qui avait débuté le 9 juin 2021 (après la diffusion du communiqué de presse par Believe annonçant le résultat de l’offre).

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les fourchettes de prix suivantes :

Date des interventions Intermédiaire Achat/

Vente/

Transfert Nombre d’actions Prix moyen de la transaction (en euros) Prix bas/Prix haut (en euros) Montant total

(en euros) Marché



10 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 1 000 000 17,168800 15,9680 / 18,4020 17 168 805,60 Euronext Paris 11 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 200 000 17,093300 16,4380 / 17,5480 3 418 655,68 Euronext Paris 14 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 50 000 17,381549 17,0300/ 17,5980 869 077,39 Euronext Paris 15 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 47 135 17,492218 17,376 / 17,6380 824 495,64 Euronext Paris 16 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 55 000 17,357862 17,0760 / 17,6680 954 682,42 Euronext Paris 17 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 39 447 17,161869 16,966 / 17,3060 676 984,23 Euronext Paris 18 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 50 921 17,037622 16,8460 / 17,5000 867 572,72 Euronext Paris 21 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 50 000 16,96437 16,812 / 17,1720 848 218,41 Euronext Paris 22 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 9 800 16,5452 16,338 / 17,0020 162 142,98 Euronext Paris 23 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 9 658 16,21415 16,008 / 16,4780 156 596,15 Euronext Paris 24 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 7 854 15,49457 15,326 / 16,0880 121 694,30 Euronext Paris 25 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 7 646 14,88603 14,588 / 15,2160 113 818,59 Euronext Paris 28 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 6 000 14,97507 14,636 / 15,4080 89 850,40 Euronext Paris 29 juin 2021 J.P. Morgan AG Achat 5 000 14,92001 14,508 / 15,274 74 600,03 Euronext Paris

Par ailleurs, J.P. Morgan AG, en sa qualité d’agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a informé la Société que l’option de surallocation ne serait pas exercée.

En conséquence, le nombre total d’actions Believe émises dans le cadre de son introduction en bourse est de 15 384 616 actions nouvelles, soit une taille d’offre d’environ 300 millions d’euros. Après l’introduction en bourse, le montant du capital social de la Société s’élève à 479 267,29 euros, soit 95 853 458 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,005 euro, représentant autant de droits de vote.

La répartition du capital et des droits de vote de Believe présentée dans le communiqué de presse annonçant les résultats de son introduction en bourse, publié le 9 juin 2021, reste par ailleurs inchangée.

***

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Nos 1.270 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Believe Distribution Services, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

