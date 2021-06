SalMar - Scottish Sea Farms Ltd. inngår avtale om å kjøpe Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd.

English Norwegian

Scottish Sea Farms Ltd. (“SSF”), en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland, som er eid 50/50 av Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA, har i dag, 29. juni 2021, signert en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. (“GSHU”) fra Grieg Seafood ASA (“Transaksjonen”). Kjøpsprisen på gjeld- og kontantfri basis er satt til GBP 164 millioner.

GSHU er en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland med operasjoner på Shetland og Isle of Skye. Selskapet har 21 aktive sjølokasjoner, et smoltanlegg og et slakteri. GSHU slaktet i 2020 ca. 16,000 tonnes (HOG) Atlantisk laks.

SSF er en de største oppdretterne på Skottland og har operasjoner på Mainland Skottland, Orknøyene og Shetland. SSF slaktet i 2020 ca. 24,000 tonnes (HOG) Atlantisk laks. Et oppkjøp av GSHU er forventet å forbedre biologisk og operasjonell prestasjon som et resultat av økt biologisk kontroll og realisering av integrasjonssynergier mellom de to selskapene.

Gjennom oppkjøpet styrker SSF tilstedeværelsen i regionen noe som gir grobunn for videre bærekraftig og lønnsom vekst, sier konsernsjef i SalMar Gustav Witzøe

Oppkjøpet vil bli finansiert med ny egenkapital fra eierne og fremmedkapital.

Transaksjonen er forventet å bli gjennomført innen utløp av Q4 2021 forutsatt godkjennelse fra relevante myndigheter og vanlige betingelser for gjennomførelse.

Pareto Securities er engasjert som finansiell rådgiver og Wikborg Rein som juridisk rådgiver for SSF i Transaksjonen.

For henvendelser, vennligst kontakt:

Leif Inge Nordhammer

Styreleder SalMar ASA

+47 916 85 250

Denne informasjonen vurderes å utgjøre innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen og verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen offentliggjøres av Håkon Husby, Head of Investor Relations hos SalMar, kl. 19:15 CEST, 29. juni 2021.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.