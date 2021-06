Planet Media : Des résultats annuels 2020 résilients

Retour à la croissance au 4ème trimestre 2020

Redressement des résultats au S2 2020

Un nouvel élan pour 2021

Fin du litige Addict Media

Lancement d’un nouveau plan stratégique pour créer les conditions de la croissance de demain





Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de ses comptes pour l’exercice 2020, arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance en date du 29 juin 2021, et informe le marché de la fin du litige Addict Media.

Les comptes sociaux et consolidés sont clos le 31 décembre. La société communique sur une base de chiffres combinés1 qui n’ont pas fait l’objet d’un audit.

En M€, comptes combinés1,

non audités



S1 S2 TOTAL 2019 2020 Δ 2019 2020 Δ 2019 2020 Δ Chiffre d’affaires total 3,9 3,5 -9% 4,4 4,5 +3% 8,2 8,0 -3% Charges de personnel (1,7) (1,4) -19% (1,8) (1,9) +6% (3,5) (3,3) -6% Charges externes (1,2) (1,4) +16% (1,5) (1,3) -10% (2,7) (2,8) +2% Excédent Brut d’Exploitation

En % du CA 1,2

30% 0,9

25% -23%



1,3

31% 1,3

28% -5%



2,5

30% 2,2

27% -13%



Dotation aux amortissements (1,0) (1,0) -8% (1,0) (0,9) -4% (2,0) (1,9) -6% Résultat d’exploitation 0,2 (0,1) ns 0,3 0,3 +6% 0,5 0,2 -47% Résultat financier 0,0 (0,2) (0,3) (1,6) (0,3) (1,4) Résultat exceptionnel 0,0 0,1 (1,8) 0,0 (1,8) 0,1 Résultat Net 0,2 (0,1) (1,8) (1,1) (1,6) (1,0)





Retour à la croissance au 4ème trimestre 2020

En 2020, Planet Média enregistre un chiffre d’affaires quasiment stable à 8 M€, contre 8,2 M€ au titre de l’exercice 2019. Cette évolution est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans un marché français de la publicité en ligne qui s’est ralenti en 2020 avec une baisse globale de -7,9%2 des activités comparables sur la période (25ème Observatoire de l’e-pub SRI - Février 2021).

L’année a notamment bénéficié d’un retour à la croissance marqué au 4ème trimestre 2020 avec des activités Media (Media programmatique et Media direct) qui génèrent au dernier trimestre une croissance de +13%. Sur l’année, Planet Media a notamment bénéficié de l’effet conjugué de plusieurs facteurs favorables :

Une dynamique de la publicité programmatique qui s’inscrit au cœur des tendances de fonds du secteur de la publicité digitale et qui a porté l’activité Media Programmatique sur l’année ;

Un retour des annonceurs en fin d’année qui ont redémarré les campagnes, mises en suspens durant la crise, notamment dans les secteurs de l’assurance, du placement et de l’habitat, permettant à l’activité Media Direct de bénéficier d’un effet de rattrapage et de limiter le repli de l’activité.

La conquête de nouveaux annonceurs séduits par la nouvelle offre de services de Planet Media (près de 20% du CA 2020), comme Europ Assistance, qui utilise Zest pour promouvoir son service de téléassistance pour le maintien à domicile des personnes âgées et dont les taux de transformation enregistrés sont déjà supérieurs à ceux de la moyenne du marché.





Le Groupe démontre ainsi la bonne résilience de son modèle et la qualité de ses fondamentaux, avec un positionnement unique au croisement du digital et des seniors avec une base de données constituée de plus de 3,4 M de profils qualifiés.





Redressement des résultats au S2 2020

Fort d’un environnement qui s’est normalisé en fin d’année, conjugué à une poursuite de la maîtrise de ses charges, Planet Media a redressé sa rentabilité au second semestre 2020 pour atteindre une marge EBE de 28% sur la période, proche du niveau enregistré en 2019 sur la même période. En cumul sur l’année, la société rattrape ainsi le retard pris au 1er semestre en pleine crise sanitaire, pour atteindre en 2020 un EBE de 2,2 M€, représentant une marge EBE de 27%, une performance remarquable compte tenu du contexte exceptionnel.

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour un montant de l’ordre de 1,9 M€, le résultat d’exploitation ressort positif à 0,2 M€ contre 0,5 M€ en 2019. Au même titre que l’EBE, le résultat d’exploitation a bénéficié d‘un redressement général des résultats en seconde partie d’année.

Compte tenu de cet élément, le résultat net s’établit à (1,0) M€, contre (1,6) M€ en 2019.





Fin du litige Addict Media

Le 30 avril 2021, un protocole d’accord entre les parties a été conclu dans le cadre du litige Addict Média mettant un terme définitif aux différents homologué le 15 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en cohérence avec les hypothèses de développement de l’activité de l’entreprise. Les conséquences financières du présent accord ont été prises en compte dans les états financiers au 31 Décembre 2020 arrêtés par le Directoire le 29 juin 2021.





Lancement d’un nouveau plan stratégique pour créer les conditions de la croissance de demain

Les nouvelles ambitions de Planet Media viseront à développer de nouveaux leviers d’accroissement de la valeur client, tout en capitalisant sur les fondamentaux et la résilience de son modèle, en vue de créer les conditions favorables à la croissance future de la Société.

Dans ce cadre, Planet Media a défini de nouvelles priorités stratégiques que la Société présentera au marché avant la fin de l’année 2021.

Le rapport financier annuel de Planet Media est en cours de finalisation et sera disponible, une fois finalisé, sur le site internet de la Société ( https://www.planetmedia.fr/actionnaires ).





1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes

2 Marché publicité digitale Display pour l’Edition et l’info à 460M en 2020 (-7,9%).





A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.





CONTACTS



Contact Planet Media

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr

Contact Actifin Communication financière Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 11

sderbanne@actifin.fr

Pièce jointe