Sophi.io von The Globe and Mail gewinnt Digiday Media Award

TORONTO, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, die KI-basierte Automatisierungs- und Prognose-Engine von The Globe and Mail, hat den Digiday Media Award 2021 als beste Publisher-Plattform erhalten. Die Auszeichnung würdigt Technologien, die Publisher am besten bei ihren Geschäftszielen unterstützen.



„Mithilfe von KI können Publisher ihren Storys einen echten Mehrwert verleihen und ihren Erfolg über Seitenaufrufe und Viralität hinaus erweitern. So liefert Sophi beispielsweise Daten darüber, wie stark die einzelnen Artikel auf The Globe and Mail zur Abonnentenbindung und -akquise, zum Registrierungspotenzial und zum Werbebudget beitragen. Außerdem sind rund 10 % der Mitarbeiter von The Globe and Mail Datenwissenschaftler und Ingenieure, die für die Weiterentwicklung von Sophi und die Erweiterung der Strategie zuständig sind. So wird das volle Potenzial von maschinellem Lernen ausgeschöpft“, urteilt Digiday.

Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, Technologien und Kampagnen, die sich im vergangenen Jahr in den Medien besonders profiliert haben. „In diesem Jahr war die Konkurrenz groß und die Programme waren sehr solide. Innovationen und wegweisende Ideen haben vielen Gewinnern ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und das in einem Jahr, in dem Quarantänemaßnahmen bei der Arbeit – und in der Freizeit – zu starken Einschränkungen geführt haben“, erklärt Digiday.

Phillip Crawley, Publisher und CEO von The Globe and Mail, kommentiert hierzu: „Es ist eine Ehre, mit dem Digiday Media Award als beste Publisher-Plattform ausgezeichnet zu werden. Wir befinden uns nicht oft in direkter Konkurrenz zu Unternehmen, die in der Medien und in der Marketingbranche tätig sind, aber bei unseren Investitionen in Sophi war uns stets bewusst, dass unsere Technologie die Leistung und das wirtschaftliche Wachstum von Unternehmen aus verschiedenen Branchen steigern kann.“

Zu den weiteren Finalisten in der Kategorie „Beste Publisher-Plattform“ zählten Piano, Connatix, Insticator, Duration Media und Adapex LLC.

Sophi ist ein KI-System, das Publisher dabei unterstützt, ihre wertvollsten Inhalte zu identifizieren und richtig zu nutzen. Es verfügt über leistungsstarke Prognosefunktionen, die auf der Verarbeitung natürlicher Sprache basieren. Sophi Dynamic Paywall ist eine vollständig dynamische, personalisierte Echtzeit-Paywall-Engine, die sowohl Inhalte als auch Benutzerverhalten analysiert, um zu bestimmen, wann ein Leser nach Geld oder seiner E-Mail-Adresse gefragt werden und wann er lieber in Ruhe gelassen werden sollte.

Sophi Site Automation analysiert selbstständig digitale Inhalte, um Top-Artikel zu finden und zu bewerben. 99 % des Inhalts wird auf allen digitalen Seiten von The Globe and Mail platziert, einschließlich der Homepage und der einzelnen Ressortseiten. Sophi war so erfolgreich, dass es jetzt auch bei der Planung des Drucklayouts eingesetzt wird. Sophi ist für Publisher auf der ganzen Welt erhältlich. So können sich ihre Mitarbeiter ganz auf die Erstellung der bestmöglichen Inhalte konzentrieren.

Anfang des Monats gewann Sophi bei den Global Media Awards 2021 der International News Media Association (INMA) in den Kategorien „Best in Show für Nordamerika“ und „Beste Nutzung von Daten zur Automatisierung oder Personalisierung“. Darüber hinaus erhielt Sophi bereits den Online Journalism Award (OJA) für Technische Innovation im Dienste des digitalen Journalismus, der von der Online News Association (ONA) vergeben wurde, sowie den World Digital Media Award und den North American Digital Media Award der World Association of News Publishers (WAN-IFRA) in der Kategorie Bestes digitales Nachrichten-Start-Up.

Über Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) ist eine Suite von KI-basierten Optimierungs- und Prognosetools, mit der Content Publisher wichtige strategische und taktische Entscheidungen zielsicherer treffen können. Die Lösungen von Sophi reichen von Sophi Site Automation und Sophi für Paywalls bis hin zu Sophi Analytics, einem System, das Content Publisher bei Entscheidungsprozessen unterstützt. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen.