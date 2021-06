Sophi.io Milik The Globe and Mail Memenangkan Digiday Media Award

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

TORONTO, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, alat otomatisasi dan prediksi berbasis kecerdasan buatan milik The Globe and Mail, berhasil memboyong penghargaan Best Publisher Platform (penghargaan untuk teknologi yang paling berhasil dalam mendukung penerbit mencapai tujuan bisnisnya) pada 2021 Digiday Media Award.



“AI adalah teknologi utama yang dapat menambahkan nilai otentik ke beragam kisah penerbit — lebih dari sekadar meningkatkan keberhasilan jumlah tampilan dan viralitas halamannya. Sophi dapat menyediakan data mengenai tingkat kontribusi setiap artikel di The Globe and Mail terhadap retensi pelanggan, akuisisi, potensi pendaftaran, dan anggaran iklan. Untuk menerapkan teknologi pembelajaran mesin secara efektif, kami merekrut sekitar 10% tenaga kerja The Globe and Mail sebagai ilmuwan dan teknisi data untuk terus mengembangkan Sophi dan strategi perusahaan,” ungkap Digiday.

Ini adalah penghargaan bagi perusahaan, teknologi, dan kampanye yang telah berpengaruh di berbagai media selama setahun belakangan. “Tahun ini, persaingan amat ketat dan program begitu beragam. Meski karantina membatasi tempat, cara kerja, juga permainan industri, inovasi dan ide cemerlang semakin memperluas bidang industri sebagian besar pemenang,” tutur Digiday.

Phillip Crawley, Publisher dan CEO The Globe and Mail, berkomentar: “Kami merasa terhormat karena Digiday menunjuk perusahaan sebagai pemenang Best Publisher Platform di Media Award. Meskipun jarang berinteraksi dengan perusahaan dalam industri media dan pemasaran, perusahaan berani berinvestasi di Sophi karena yakin bahwa teknologi tersebut dapat mendukung kinerja dan pertumbuhan ekonomi secara langsung dalam berbagai industri.”

Finalis lainnya dalam kategori Best Publisher Platform diantaranya: Piano, Connatix, Insticator, Duration Media dan Adapex LLC.

Sophi adalah sistem kecerdasan buatan untuk membantu penerbit mengidentifikasi dan memanfaatkan konten yang paling berharga. Sophi dilengkapi dengan kemampuan prediksi yang andal dan pemrosesan bahasa alami Sophi Dynamic Paywall. Alat ini merupakan mesin paywall yang sepenuhnya dinamis, real-time, dan personal untuk menganalisis konten mau pun perilaku pengguna guna menentukan waktu penarikan serta penghentian biaya langganan dan permintaan alamat email kepada pembaca.

Sophi Site Automation dapat mengurasi konten digital secara otonom untuk menemukan dan mempromosikan artikel yang paling berharga. Teknologi ini menempatkan 99% konten di seluruh halaman digital The Globe and Mail, termasuk beranda dan halaman bagian. Kesuksesan besar Sophi membuatnya digunakan juga sebagai laydown cetakan. Sophi tersedia bagi penerbit di seluruh dunia dan akan memudahkan para produsen konten berfokus untuk membuat konten berkualitas terbaik.

Awal bulan ini, Sophi berhasil meraih penghargaan dalam Best in Show in North America dan Best Use of Data to Automate or Personalize di 2021 International News Media Association (INMA) Global Media Awards. Tahun lalu, Sophi menyabet penghargaan Online Journalism Award (OJA) for Technical Innovation in the Service of Digital Journalism dari Online News Association (ONA) sekaligus World Digital Media Award dan North American Digital Media Award dalam kategori Best Digital News Start-up dari The World Association of News Publishers (WAN-IFRA).

Tentang Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) adalah rangkaian perangkat optimasi serta prediksi berbasis AI yang memudahkan penerbit konten untuk membuat strategi penting dan keputusan taktis. Sophi menawarkan beragam solusi, mulai dari Sophi Site Automation, Sophi for Paywall, hingga Sophi Analytics, yaitu sebuah sistem dukungan pengambil keputusan bagi penerbit konten. Sophi dirancang untuk meningkatkan metrik yang paling krusial bagi bisnis, seperti retensi dan akuisisi, interaksi, kebaruan, frekuensi, serta volume pelanggan.