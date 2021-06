グローブ･アンド･メールのSophi.ioがDigiday Media Award (Digidayメディア賞) を受賞

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

トロント発, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローブ・アンド・メールの人工知能を活用した自動化および予測エンジンSophi.ioが、2021 Digiday Media Award for Best Publisher Platform (2021年Digidayメディア賞最優秀パブリッシャー・プラットフォーム部門) を受賞した。この賞は、パブリッシャーの目標達成に向けて最高の支援を提供したテクノロジーを表彰するものである。



Digidayは次のように述べている。「AIは、パブリッシャーがストーリーに真の価値を付加できるよう支援するために不可欠なテクノロジーで、ページビューやバイラリティを超えた成果を実現します。たとえばSophiでは、グローブ・アンド・メールの各記事が購読者の定着、獲得、登録可能性、広告費にどれほど貢献しているかに関するデータを提供します。さらに、機械学習を効果的に展開するため、グローブ・アンド・メール従業員の約10%がデータサイエンティストとエンジニアとして採用され、Sophi開発と戦略の進展に関与しています。」

Digidayの各賞は、昨年中にメディア界全体で卓越した実績を上げた企業、テクノロジー、キャンペーンを表彰するものである。Digidayによると、「今年は競争が熾烈で、どのプログラムも充実していました。昨年中、隔離により人々が活動する場所や方法が制限されていたにも関わらず、イノベーションと優れた着想により、受賞者の多くが活動領域を広げました。」

グローブ・アンド・メールのパブリッシャー兼CEOであるフィリップ・クローリー (Phillip Crawley) は次のようにコメントしている。「DigidayからMedia Award for Best Publisher Platform (メディア賞最優秀パブリッシャー・プラットフォーム部門) を受賞したことを光栄に思います。当社が、メディア業界やマーケティング業界の企業と競うことはそれほどありませんが、当社のテクノロジーが幅広い業界の企業の業績や成長を直接牽引できるとの考えから、Sophiへの投資を促進してきました。」

Best Publisher Platform (最優秀パブリッシャー・プラットフォーム部門) では、Sophiのほか、Piano、Connatix、Insticator、Duration Media、Adapex LLCが最終候補に残った。

Sophiは、パブリッシャーが最も価値の高いコンテンツを特定して活用できるよう支援する人工知能システムである。自然言語処理を活用した強力な予測機能を備えたSophi Dynamic Paywallは、完全に動的で、リアルタイムのパーソナライズされたペイウォール・エンジンで、コンテンツとユーザー行動の両方を分析して、読者に対し課金やメールアドレスを求めるタイミング、通知を表示しないタイミングなどを判断する。

Sophi Site Automationは、最も価値のある記事を検索し、促進できるよう、デジタルコンテンツを自律的にキュレートする。グローブ・アンド・メールの全デジタルページ (ホームページやセクションページを含む) のコンテンツの99%が、これによりキュレートされ、掲載されている。Sophiは現在、プリントレイダウンにも使用されており、多大な成功を収めている。Sophiは、世界各地のパブリッシャーが利用可能で、コンテンツ制作者が最高レベルのコンテンツ制作に集中できるようになる。

今月初め、Sophiは2021 International News Media Association (INMA) Global Media Awards (2021年国際ニュースメディア協会 (INMA) グローバルメディア賞) をBest in Show in North America (北米最優秀ショー) とBest Use of Data to Automate or Personalize (自動化やパーソナライズのための優れたデータ使用) の2部門で受賞した。Sophiはさらに、オンラインニュース協会 (Online News Association、ONA) からTechnical Innovation in the Service of Digital Journalism (デジタルジャーナリズムのサービスにおける技術革新) 部門でOnline Journalism Award (オンライン・ジャーナリズム・アワード) を受賞した。また、世界新聞協会 (World Association of News Publishers、WAN-IFRA) からBest Digital News Start-up (最優秀デジタルニュース・スタートアップ) カテゴリーにおいてWorld Digital Media Award (世界デジタルメディア賞) とNorth American Digital Media Award (北米デジタルメディア賞) を受賞した。

Sophi.ioについて

Sophi.io (https://www.sophi.io) は、AIを活用した最適化と予測のツールスイートである。コンテンツパブリッシャーが戦略的、戦術的に重要な意思決定をするのを支援している。Sophiのソリューションは、Sophi Site Automationから、Sophi for Paywalls、Sophi Analyticsまで、コンテンツパブリッシャーの意思決定をサポートするシステムである。Sophiは、購読者の定着と獲得、エンゲージメント、直近の利用状況、頻度、使用量など、ビジネスに最も重要な指標を改善するように設計されている。