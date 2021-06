The Globe and Mail의 Sophi.io, Digiday Media Award에서 수상

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

캐나다 토론토, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail이 개발한 AI 기반 최적화, 예측 및 자동화 툴 제품군인 Sophi.io가 2021 Digiday Media Award에서 퍼블리셔의 목표 달성을 지원하는 최고 기술에 수여하는 Best Publisher Platform 상을 수상했다.



Digiday측은 “AI는 퍼블리셔가 각 스토리에 진정성을 더할 수 있도록 뒷받침함으로써 페이지뷰와 바이럴리티를 뛰어넘어 성공의 범위를 확대할 수 있도록 한다. 예를 들어 Sophi는 The Globe and Mail에 게재되는 각 기사가 잠재적인 구독자 유지, 유입, 등록, 광고 소득에 어떻게 기여하는지에 대한 데이터를 제공할 수 있다. 또한 머신러닝의 효율적인 도입을 위해 The Globe and Mail은 전체 직원 가운데 약 10%가량을 데이터 과학자와 엔지니어로 구성해 Sophi 개발과 전략 발전 가속화 업무를 맡겼다”고 밝혔다.

본 상은 지난 한 해 동안 미디어 업계 전반에 걸쳐 두각을 나타낸 각 기업과 기술, 캠페인을 대상으로 시상한다. Digiday측은 "올해는 예년보다 경쟁이 치열했고 출품 프로그램은 더욱 강력해졌다. 특히 봉쇄 조치로 사람들의 업무와 여가를 위한 장소와 방법에 대한 제약이 있었음에도 불구하고 다양한 혁신과 아이디어들이 수상 기업들의 경쟁의 장을 한층 확대했다"고 덧붙였다.

The Globe and Mail의 발행인 겸 CEO인 Phillip Crawley는 “Digiday의 Media Award에서 Best Publisher Platform 수상 기업으로 선정되어 영광이다. 우리 회사는 미디어와 마케팅 분야 양쪽에서 경쟁하는 경우가 많지는 않다. 하지만 우리가 가진 기술이 다양한 산업에 속한 기업 전반을 대상으로 실적 향상과 경제 성장을 직접적으로 뒷받침한다는 인식 하에 Sophi에 대해 적극 투자해 왔다”고 말했다.

Best Publisher Platform 부문 최종 후보 기업들은 Piano, Connatix, Insticator, Duration Media and Adapex LLC.다.

Sophi는 인공지능 시스템으로 퍼블리셔들이 가장 가치가 높은 콘텐츠를 식별할 수 있도록 지원하며 자연어 처리를 활용한 강력한 예측 능력을 제공한다. Sophi Dynamic Paywall은 완전한 형태로 역동적인 실시간 페이월 엔진을 이용해 콘텐츠와 사용자 행동을 분석, 언제 구독자에게 구독료를 청구하거나 이메일 주소를 요청하고 혹은 아무런 요청을 하지 않아야 하는지를 판단한다.

Sophi Site Automation은 디지털 콘텐츠를 자동으로 큐레이션, 가장 가치가 높은 기사를 찾아 홍보할 수 있게 하며 콘텐츠 가운데 99%를 홈페이지, 섹션 페이지 등 The Globe and Mail의 모든 디지털 페이지에 배치한다. Sophi는 그 동안 성공적으로 운영되었으며 인쇄 레이다운에도 사용되고 있다. 또한 전 세계 모든 퍼블리셔가 콘텐츠 제작자들이 최고의 콘텐츠를 만들 수 있도록 한다.

이달 초 Sophi는 2021 International News Media Association (INMA) Global Media Awards에서 북미지역 Best in Show와 Best Use of Data to Automate or Personalize 상을 수상했다. 또한 Online News Association (ONA)이 주관하는 Online Journalism Award (OJA)에서 Technical Innovation in the Service of Digital Journalism 상도 수상했으며 World Association of News Publishers (WAN-IFRA)가 주관하는 World Digital Media Award 및 North American Digital Media Award에서 Best Digital News Start-up 상도 받았다.

Sophi.io 개요



Sophi.io (https://www.sophi.io)는 콘텐츠 퍼블리셔들이 중요하고 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위해 The Globe and Mail이 개발된 AI 구동 최적화 및 예측 툴이다. Sophi 솔루션 제품군에는 Sophi Site Automation, Sophi Dynamic Paywall, 그리고 콘텐츠 퍼블리셔의 결정을 지원하는 Sophi Analytics 등이 있다. Sophi는 가입자 유지 및 유치, 참여도, 최신성, 빈도, 규모 등 사업에 중요한 지표를 향상시킬 수 있도록 설계되었다.