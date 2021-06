《环球邮报》的Sophi.io赢得Digiday媒体奖（Digiday Media Award）

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

多伦多, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《环球邮报》(Globe and Mail)的人工智能驱动自动化预测引擎Sophi.io赢得2021年Digiday媒体奖的最佳出版商平台奖项,该奖项对于在帮助出版商实现目标方面最成功的技术作出认可。



“人工智能是帮助出版商为故事增加真正价值的一项核心技术——将对成功发布的衡量标准拓展到页面浏览量和病毒式传播之外。例如,Sophi能够提供数据,说明《环球邮报》上的每篇文章对订户保有、获取、注册潜力和广告投入的贡献值。此外,为了有效部署机器学习,《环球邮报》目前大约10%的员工是数据科学家和工程师,他们受雇开发Sophi并推进该战略进步发展,”Digiday表示。

该奖项表彰过去一年里媒体行业脱颖而出的公司、技术和宣传活动。“今年,竞争激烈,项目纷呈。在疫情防控隔离限制了人们的工作和游乐场所的一年,创新和大创意扩大了众多获奖者的竞技场,”Digiday表示。

《环球邮报》出版人兼首席执行官Phillip Crawley表示:“很荣幸能够获得Dididay媒体奖的最佳出版商平台奖项。我们并不经常与媒体和营销行业的公司竞争,但我们对Sophi的投资是出于一个见解,那就是:我们的技术可以直接推动众多行业公司的业绩和经济增长。”

最佳出版商平台奖项的其他入围者包括:Piano、Connatix、Insticator、Duration Media和Adapex LLC。

Sophi是一个人工智能系统,帮助出版商识别并利用最有价值的内容。它利用自然语言处理,具有强大的预测能力,Sophi Dynamic Paywall是一个全动态、实时性、个性化的付费墙引擎,可以分析内容和用户行为,以确定向读者收取费用或请求电子邮件地址的时间点,以及确定在何种情况下不作进一步处理。

Sophi Site Automation可以自动化精选数字内容以找到和推广最具价值的文章。《环球邮报》所有数字页面中99%的内容都由Sophi安排,包括主页和分部页面。Sophi取得了如此巨大的成功,现已用于印刷拼版。Sophi可供全球各地的出版商使用,帮助他们的内容制作人专注于创建最优质的文章。

本月初,Sophi获得2021年国际新闻媒体协会(INMA)“全球媒体奖”(Global Media Awards)中的两个奖项,分别为:北美最佳节目奖(Best in Show for North America)和最佳使用数据实现自动化或个性化奖(Best Use of Data to Automate or Personalize)。去年,Sophi还因数字新闻服务中的技术创新荣获在线新闻奖(即:OJA,由在线新闻协会(ONA)颁发),此外还获得了世界新闻出版商协会颁发的最佳数字新闻新创企业类别的世界数字媒体奖和北美数字媒体奖。

关于Sophi.io

Sophi.io(https://www.sophi.io)是一套人工智能驱动的优化和预测工具,帮助内容发布商作出重要的战略和战术决策。Sophi解决方案涵盖从Sophi Site Automation和Sophi for Paywalls,以及面向内容发布商的决策支持系统Sophi Analytics。Sophi的设计目标是改善对所有业务而言最为重要的指标,如订户保有和获取、参与度、近期性、频率和数量。