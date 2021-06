The Globe and Mail 的 Sophi.io 榮獲 Digiday Media Award (媒體奬)

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

多倫多, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail《環球郵報》的人工智能自動化和預測引擎 Sophi.io 贏得 2021 Digiday Media Award(媒體奬)Best Publisher Platform(最佳出版商平台),該獎項表彰在幫助出版商實現目標方面最成功的技術。



Digiday 表示:「人工智能是幫助出版商為故事增加真實價值的一項不可或缺的技術,其將他們的成功衡量標準擴展至頁面瀏覽量和快速傳播以外。例如,Sophi 能夠提供有關 The Globe and Mail 每篇文章對訂戶保留、獲取、註冊潛力和廣告收入的貢獻數據。此外,為了有效部署機器學習,現時 The Globe and Mail 有約 10% 的員工是數據科學家和工程師,他們受僱開發 Sophi 並進一步發展公司策略。」

該獎項旨在表彰在過去一年在整個媒體中表現突出的公司、技術和活動。根據 Digiday 所言:「今年競爭激烈,活動亦很精彩。即使過去一年受到隔離限制,影響了大家以在何處及如何工作和玩樂,那些創新和創意想法仍為許多獲勝者擴大了競爭環境。」

The Globe and Mail 出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 評論道:「很榮幸獲選為 Digiday Media Award 的最佳出版商平台得奬者。我們並不經常與媒體和市場推廣行業的公司競爭,但我們對 Sophi 的投資是出於這樣的理解,即我們的技術可以直接推動各行各業公司的表現和經濟增長。」

最佳出版商平台類別的其他入圍者包括:Piano、Connatix、Insticator、Duration Media 和 Adapex LLC。

Sophi 是一個人工智能系統,可幫助出版商識別和利用最有價值的內容。系統具有強大預測能力,使用自然語言處理的 Sophi Dynamic Paywall(動態付款牆) 是全動態、實時、個人化的付費牆引擎,可分析內容和用戶行為以確定何時向讀者請款或索取電郵地址,以及何時讓他們自由瀏覽。

Sophi Site Automation(網站自動化) 可自主策劃數碼內容,並查找和推廣最有價值的文章。它在 The Globe and Mail 的所有數碼頁面上放置了 99% 的內容,包括其主頁和部分頁面。Sophi 非常成功,現在亦應用於印刷排版方面 。Sophi 可供全球的出版商使用,使他們的內容製作者能夠盡可能專心創作最好的內容。

本月初,Sophi 贏得 2021 International News Media Association(國際新聞媒體協會)(INMA) Global Media Awards(全球媒體獎)的 Best in Show in North America(北美最佳展示獎)和 Best Use of Data to Automate or Personalize(最佳數據自動化或個性化使用獎)。Sophi 還贏得由 Online News Association (ONA) 就 Technical Innovation in the Service of Digital Journalism(數碼媒體業內的技術創新)頒發的 Online Journalism Award(網上新聞獎),以及由 The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) 舉辦的 Best Digital News Start-up(最佳數碼新聞初創公司)類別中的 World Digital Media Award(世界數碼媒體獎)及 North American Digital Media Award(北美數碼媒體獎)。

關於 Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) 是一套人工智能驅動的優化和預測工具,可幫助內容出版商作出重要的策略和戰術決策。Sophi 解決方案的範圍包括 Sophi Site Automation 及 Sophi for Paywalls,以及內容出版商決策支援系統 Sophi Analytics。Sophi 旨在改善任何業務中最重要的指標,例如訂戶保留及獲取、參與度、近期程度、頻率及流量。