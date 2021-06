SpinChip® lève 130 millions de couronnes norvégiennes (13,5 millions d'euros) dans le cadre d'un tour de financement

French German

Le tour de financement soutiendra la poursuite du développement de la plateforme exclusive de diagnostic in vitro au chevet du patient de SpinChip®

SpinChip® prépare actuellement la vérification et la validation de la conception, le marquage CE et l'entrée sur le marché

OSLO, Norvège, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SpinChip Diagnostics AS, une société novatrice spécialisée dans les diagnostics développant une plateforme de prochaine génération au chevet du patient pour les diagnostics in vitro, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son tour de financement, levant avec succès 130 millions de couronnes norvégiennes (13,5 millions d'euros).

Carnegie Investment Bank Norway a agi en tant qu'unique teneur de livres dans le cadre du placement privé de 130 millions de couronnes norvégiennes (13,5 millions d'euros) de SpinChip®. Parallèlement aux nouveaux investisseurs importants tels que Kistefos AS, le tour de financement a également été bien soutenu par les actionnaires existants.



Le produit du tour de financement sera utilisé pour faire progresser davantage la plateforme de diagnostic in vitro au chevet du patient (POC) de SpinChip®, en plus d'établir une usine de fabrication pilote complète pour préparer l'entrée sur le marché.

La plateforme de diagnostic brevetée de SpinChip®, composée de l'analyseur et des cartouches dédiées aux essais de SpinChip, est construite sur la technologie microfluidique en combinaison avec des cartouches d'essai basées sur la nanotechnologie. La plateforme vise à fournir aux patients et aux professionnels de la santé un outil qui ne nécessite qu'une seule goutte de sang pour fournir des résultats très précis en quelques minutes, à proximité du patient.

La plateforme de diagnostic a, grâce à des essais internes, déjà prouvé qu'elle correspond aux analyseurs de diagnostic de laboratoire les plus avancés, ce qui signifie qu'elle peut contribuer à un triage plus rapide et fiable et faciliter l'application précoce d'un traitement approprié pour les patients. SpinChip® se prépare actuellement à des activités d'essai clinique, y compris des études de performance clinique, afin de recueillir suffisamment de données pour demander le marquage CE, avec sa première offre de diagnostic relevant du segment des pathologies cardiaques aigues.

Morten Jurs, président-directeur général de SpinChip Diagnostics AS, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir réalisé avec succès le placement privé de 130 millions de couronnes norvégiennes et sommes ravis d'accueillir plusieurs nouveaux investisseurs dans SpinChip®, ainsi qu'un solide soutien de la part des actionnaires existants. Grâce à cet appui financier, nous serons en mesure d'amener la plateforme dans la prochaine étape de développement pour finalement demander le marquage CE au moment où nous nous préparons à l'entrée sur le marché. »

Stig Morten Borch, fondateur et directeur scientifique de SpinChip Diagnostics AS, a ajouté : « La plateforme de SpinChip® représente l'avenir des tests au chevet du patient et nous sommes ravis d'obtenir un soutien financier supplémentaire pour faire progresser la plateforme à ce moment passionnant pour l'entreprise. »

Contact :

Morten Jurs, président-directeur général

E-mail : mj@spinchip.no

Téléphone : +47 991 67 922



Stig Morten Borch, fondateur et directeur scientifique

E-mail : smb@spinchip.no

Téléphone : +47 905 28 151

À propos de SpinChip Diagnostics AS

Représentant l'avenir des tests au chevet du patient, SpinChip® Diagnostics a été fondée en Norvège en 2012. La plateforme brevetée de SpinChip® se concentre sur les diagnostics in vitro (IVD) afin de développer des tests de diagnostic pour les indications cardiaques aiguës et chroniques pour lesquelles les résultats des tests sont rapidement nécessaires afin de fournir aux patients des traitements vitaux. La plateforme est basée sur la technologie microfluidique associée à des cartouches de tests basées sur la nanotechnologie, qui, ensemble, peuvent relayer les résultats des tests aussi précisément qu'une machine de diagnostic de laboratoire hautement sensible en quelques minutes, avec une seule goutte de sang.

Visitez Spinchip Diagnostics – la plateforme au chevet du patient de nouvelle génération pour plus d'informations.