Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group gibt Gründung von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. in Malaysia bekannt

TEMECULA, Kalifornien, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Group), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, die Gründung von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. mit Wirkung zum 1. Juli 2021 bekanntzugeben. Das neue Unternehmen entsteht durch den Zusammenschluss der beiden malaysischen Geschäftseinheiten Cryogenic Industries und Cryoquip in einer neuen gemeinsamen Anlage.



Die Fusion stellt einen weiteren Schritt in der allgemeinen Wachstumsstrategie der Gruppe dar und unterstreicht ihre Kapazität, sowohl globalen als auch regionalen Support für Vertrieb und Wartung bereitzustellen. Mit der Namensänderung wird die Unterstützung und Stärke der übergeordneten Gruppe betont. Clean Energy ist der Wachstumsmotor und Industrial Gases das Fundament.

Die neue größere Anlage bietet eine starke Struktur zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums. Die ca. 5.240 Quadratmeter große Anlage ist innerhalb der Region ideal gelegen, um die wichtigsten Kunden zu unterstützen und einen zusätzlichen Schwerpunkt auf saubere Energie zu legen. Sie ist doppelt so groß wie das alte Zentrum. Sie verfügt über eine verbesserte Kapazität für den Ladefluss und die Fertigung von Verdampfern, Vakuumleitungen, die Fertigung und den Zusammenbau von Prozess-Skids, Sanierungen sowie Pumpenteile und -wartung. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, Ressourcen mit anderen Unternehmen der Nikkiso Gruppe zu teilen (Unterstützung für Nikkiso Cryo oder für die Herstellung von LEWA SEA- und/oder Geveke Malaysia Skids).

Tim Born, Vice President von Nikkiso CE&IG für Südostasien und Ozeanien erklärt:

„Die neue Anlage wird eine zentrale Anlaufstelle für kryogene Prozessanlagen, Installationen und Dienstleistungen der Nikkiso CE&IG Group darstellen. Der Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen in Malaysia und die Bereitschaft, unsere Einrichtung und unsere Kapazitäten zu erweitern, unterstreichen das Engagement unserer Gruppe in dieser Region. Unsere neue Anlage wird zeitnahe Unterstützung für unser gesamtes Produkt- und Dienstleistungsspektrum vor Ort bieten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unserem talentierten Nikkiso CE&IG Team vor Ort, um die Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die diese wachsende Region benötigt.“

Nikkiso CE&IG (SEA) ist für Geschäfte in folgenden Ländern Südostasiens zuständig: Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien, Philippinen, Myanmar, Vietnam, Brunei, Laos und Kambodscha sowie Taiwan, Bangladesch und Pakistan. Außerdem bietet Nikkiso CE&IG (SEA) Support für den Nahen Osten, Indien, Afrika und Australien.

Kontaktinformationen:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. 199601016333

(vormals Cryoquip Sdn. Bhd. 388684-P)

Lot 862, Jalan Subang 8, Taman Perindustrian Subang

47600 Subang, Selangor, Malaysia

Tel: +60 3 8081 8330

Fax: +60 3 8081 8360

E-Mail: sales.sea@nikkisoceig.com Website: www.nikkisoCEIG.com

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Tochterunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .