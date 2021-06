Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Umumkan Pendirian Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd di Malaysia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

TEMECULA, Calif., June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup), anak perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan pendirian Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. efektif tanggal 1 Juli 2021. Perusahaan ini merupakan merger dua unit bisnis di Malaysia: Cryogenic Industries dan Cryoquip di fasilitas bersama yang baru.



Merger ini merupakan kelanjutan dari strategi pengembangan Grup kami secara keseluruhan, dengan menonjolkan kemampuan kedua unit dalam mendukung penjualan dan layanan di lingkup global dan regional. Perubahan nama ini merepresentasikan dukungan dan keunggulan Grup yang lebih besar; Clean Energy berperan sebagai mesin penggerak pertumbuhan, sementara Industrial Gases hadir sebagai landasan utamanya.

Fasilitas baru yang lebih besar ini menyediakan fondasi pendukung yang kuat bagi pertumbuhan di masa mendatang. Fasilitas seluas 56.400 kaki persegi ini dua kali lipat lebih besar dibanding fasilitas pusat sebelumnya. Lokasinya yang strategis memudahkan penyediaan dukungan bagi para pelanggan utama sekaligus meningkatkan fokus pada energi bersih. Fasilitas ini memiliki kapasitas yang lebih besar untuk aliran pemuatan dan produksi alat penguap, selang vakum, proses pembuatan dan perakitan skid, rekondisi, serta komponen dan servis pompa. Selain itu, fasilitas ini juga membuka peluang bagi anggota grup Nikkiso lainnya untuk saling berbagi sumber daya (mendukung Nikkiso Cryo atau untuk pembuatan skid LEWA SEA dan/atau Geveke Malaysia).

Menurut keterangan Tim Born, Vice President Nikkiso CE&IG untuk Asia Tenggara dan Oseania;

“Fasilitas baru ini akan berperan sebagai penyedia utama untuk pemasangan, servis, dan penyediaan peralatan proses kriogenik Grup Nikkiso CE&IG. Komitmen Grup untuk kawasan ini ditegaskan melalui merger dua unit kami di Malaysia serta rencana perluasan dan pengembangan kapabilitas fasilitas kami. Fasilitas baru ini akan menyediakan varian lengkap produk dan layanan kami bagi konsumen lokal. Saya pun tidak sabar untuk bekerja bersama pelanggan dan tim Nikkiso CE&IG lokal yang berbakat demi menghadirkan produk dan layanan yang diperlukan oleh wilayah yang berkembang ini.”

Nikkiso CE&IG (SEA) mengelola bisnis di kawasan Asia Tenggara yang melingkupi Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Brunei, Laos, dan Kamboja, serta Taiwan, Bangladesh, dan Pakistan, selain juga menyediakan layanan bagi kawasan Timur Tengah, India, Afrika, dan Australia.

Informasi Kontak:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. 199601016333

(sebelumnya dikenal sebagai Cryoquip Sdn. Bhd. 388684-P)

Lot 862, Jalan Subang 8, Taman Perindustrian Subang

47600 Subang, Selangor, Malaysia

Telp.: +60 3 8081 8330

Faks: +60 3 8081 8360

Email: sales.sea@nikkisoceig.com Situs web: www.nikkisoCEIG.com

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), industri layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup yang dikontrol bersama oleh sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .