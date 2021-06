Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Pembentukan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd di Malaysia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

TEMECULA, Calif., June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Kumpulan), subsidiari Nikkiso Co., Ltd (Japan), berbangga untuk mengumumkan pembentukan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. berkuat kuasa 1hbJulai 2021. Syarikat ini mewakili penggabungan dua unit perniagaan Malaysia kita: Cryogenic Industries dan Cryoquip dalam kemudahan bersama yang baharu.



Penggabungan ini mewakili satu lagi langkah ke hadapan dalam strategi pertumbuhan korporat keseluruhan Kumpulan, dengan menekankan keupayaan mereka untuk menyediakan sokongan global dan serantau untuk jualan dan perkhidmatan. Perubahan nama ini menekankan sokongan dan kekuatan Kumpulan yang lebih besar; Clean Energy ialah enjin pertumbuhan dan Industrial Gases ialah asas teras.

Kemudahan yang baharu dan lebih besar memberikan struktur sokongan yang kukuh untuk pertumbuhan masa hadapan. Diletakkan secara ideal dalam rantau untuk menyokong pelanggan utama mereka dan memberikan fokus tambahan pada tenaga bersih, kemudahan seluas 56,400 kaki persegi ialah dua kali ganda saiz pusat mereka yang sebelumnya. Kemudahan ini mempunyai kapasiti yang lebih baik untuk memuatkan aliran dan pengeluaran untuk alat mengewap, rangkaian vakum, memproses pembuatan dan pemasangan skid, kerja pengubahsuaian, serta alat ganti dan perkhidmatan pam. Selain itu, kemudahan ini menawarkan peluang untuk berkongsi sumber dengan syarikat kumpulan Nikkiso yang lain (menyokong Nikkiso Cryo atau untuk pembuatan skid LEWA SEA dan/atau Geveke Malaysia).

Menurut Tim Born, Naib Presiden Nikkiso CE&IG untuk Asia Tenggara dan Oceania;

“Kemudahan baharu ini akan menyediakan kedai sehenti untuk peralatan, pemasangan dan perkhidmatan proses kriogenik Nikkiso CE&IG Group. Penggabungan dua perniagaan kami di Malaysia dan kesanggupan kita untuk mengembangkan kemudahan dan keupayaan kita menyerlahkan komitmen Kumpulan kita terhadap rantau ini. Kemudahan baharu kami akan memberikan sokongan tempatan yang segera untuk pelbagai produk dan perkhidmatan kami yang lengkap, dan saya berharap dapat bekerjasama dengan pelanggan kami dan pasukan Nikkiso CE&IG tempatan kami yang berbakat untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang diperlukan oleh rantau yang semakin berkembang ini.”

Nikkiso CE&IG (SEA) bertanggungjawab terhadap perniagaan di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Brunei, Laos dan Kemboja, serta Taiwan, Bangladesh dan Pakistan, dan menyediakan sokongan kepada Timur Tengah, India, Afrika dan Australia.

Maklumat Hubungan:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. 199601016333

(dahulu dikenali sebagai Cryoquip Sdn. Bhd. 388684-P)

Lot 862, Jalan Subang 8, Taman Perindustrian Subang

47600 Subang, Selangor, Malaysia

Tel: +60 3 8081 8330

Faks: +60 3 8081 8360

E-mel: sales.sea@nikkisoceig.com Laman web: www.nikkisoCEIG.com

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik dijuruterakan dan loji proses berskala kecil untuk gas semula jadi cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip, dan kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .