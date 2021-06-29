Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group宣布在马来西亚成立Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd.

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加利福尼亚州蒂梅丘拉, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下的子公司Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（下称“集团”）自豪地宣布，成立Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd.，并于2021年7月1日生效。这家公司代表着我们两家马来西亚事业部Cryogenic Industries和Cryoquip合并成为一家新的联合工厂。



这次合并代表着集团整体企业发展战略的又一大举措，突显出为销售和服务提供全球和区域支持的能力。此次更名彰显了成立一个更大集团的信心和实力：清洁能源是增长引擎，工业气体是核心基础。

这家更大的新工厂将为未来增长提供强有力的支持架构。这家56400平方英尺的工厂是之前中心的两倍，地处该地区的理想位置，可为关键客户提供支持并能更好地聚焦清洁能源。该工厂改进了产能，如汽化器工艺流程和制造、真空生产线、工艺滑车制造和组装、翻新工程、泵件和服务方面等。此外，工厂还有机会与Nikkiso集团旗下的其他公司共享资源（支持Nikkiso Cryo或制造LEWA SEA和/或Geveke Malaysia滑车）。

Nikkiso CE&IG东南亚和大洋洲副总裁Tim Born介绍：

“这家新工厂将为Nikkiso CE&IG集团的冷冻工艺设备、安装和服务提供一站式服务。我们马来西亚两家公司的合并以及厂区和产能的扩大突出了我们集团对该地区的承诺。我们的新工厂将为我们的全系列产品和服务提供及时的本地支持，我期待与我们的客户和我们才华横溢的当地Nikkiso CE&IG团队合作，为该地区不断增长的需要提供产品和服务。”

Nikkkiso CE&IG（SEA）管理着东南亚地区的业务，包括马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、越南、文莱、老挝、柬埔寨、台湾、孟加拉国和巴基斯坦，并为中东、印度、非洲和澳大利亚提供支持。

联系信息：

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. 199601016333

（原名Cryoquip Sdn. Bhd. 388684-P）

Lot 862, Jalan Subang 8, Taman Perindustrian Subang

47600 Subang, Selangor, Malaysia

电话：+60 3 8081 8330

传真：+60 3 8081 8360

电子邮箱： sales.sea@nikkisoceig.com 网站： www.nikkisoCEIG.com

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺厂。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，是由20个运营实体共同控制的集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。