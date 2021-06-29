Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈成立馬來西亞 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd

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加州特曼庫拉, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (集團) 是 Nikkiso Co., Ltd. (日本) 的子公司，自豪地宣佈成立 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd。於 2021 年 7 月 1 日生效。公司代表著我們的兩個馬來西亞業務部門的合併，Cryogenic Industries 與 Cryoquip 將合併在一個新的聯合設施。



這次合併標誌著集團整體企業增長策略又向前邁進了一步，強調公司為銷售和服務提供全球和區域支援的能力。名稱的改變突顯了更大型集團的支援和力量；清潔能源是增長引擎，而工業氣體是核心基礎。

全新、更大型的設施為未來的增長提供了強大的結構支援。56,400 平方呎的設施比之前的中心大兩倍，設施位於該區的理想位置，以支援其主要客戶，並額外關注清潔能源。公司在汽化器、真空管線、防滑加工製造及組裝、翻新工程及泵零件及服務的裝載流程和製造方面具有改進的能力。此外，它還提供與其他 Nikkiso 集團公司分享資源的機會（支援 Nikkiso Cryo 或 LEWA SEA 和/或 Geveke Malaysia 平台的製造）。

根據 Nikkiso CE&IG 東南亞和大洋洲副總裁 Tim Born 表示：

「此新設施將為 Nikkiso CE&IG 集團的低溫程序設備、安裝和服務提供一站式服務。我們在馬來西亞的兩家業務合併，以及擴大設施和能力的意願突顯了我們集團對該地區的承諾。我們的新設施將為我們完整的產品和服務提供及時的本地支援，我期待與我們的客戶及本地優秀的 Nikkiso CE&IG 團隊合作，為此不斷增長的地區需求提供產品和服務。」

Nikkiso CE&IG (SEA) 負責東南亞業務，即馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、緬甸、越南、汶萊、老撾與柬埔寨，以及台灣、孟加拉及巴基斯坦，並為中東、印度、非洲和澳洲提供支援。

聯絡資料：

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. 199601016333

(前稱 Cryoquip Sdn. Bhd 388684-p)

Lot 862, Jalan suang 8, Taman perindustrial, suang

47600 suang, Selangor, Malaysia（馬來西亞）

｜電話：+60 3 8081 8330

｜傳真：+60 3 8081 8360

｜電郵： sales.sea@nikkisoceig.com ｜網站： www.nikkisoCEIG.com

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。