Katia Pina übernimmt globale Rolle bei Vernetzung und Ausbau des Bereichs Leadership Consulting von Boyden

NEW YORK, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, ein führendes Beratungsunternehmen für Leadership und Talent Management mit mehr als 75 Niederlassungen in über 45 Ländern, hat Katia Pina zur Senior Director of Global Leadership Consulting Center of Excellence ernannt.



Basierend auf ihrer Erfahrung im internationalen Consulting und ihrer akademischen Erfahrung übernimmt Katia Pina diese globale Rolle mit der Vision, die Leadership Consulting-Dienstleistungen von Boyden im gesamten Unternehmen zu stärken und zu fördern.

Mit dem neu geschaffenen Global Leadership Consulting Center of Excellence will Boyden die Entwicklung von Führungskompetenzen und -lösungen beschleunigen. Dazu sollen interne Führungskompetenzen, starke Partnerschaften und der Schnittpunkt von Innovation, wissenschaftlicher Forschung und branchenführendem Wissen miteinander verknüpft werden. Es wird als gemeinsames globales Zentrum dienen, in dem Tools, Methoden und einzigartige Führungsstrategien für Kunden entwickelt und implementiert werden.

„Ich stelle mir ein Ökosystem vor, das auf dynamischer Interaktion und dynamischen Fähigkeiten basiert, in dem individuelle Vielfalt, gemeinsame Entwicklungen und innovatives Denken maßgeschneiderte Leadership-Dienstleistungen inspirieren und fördern“, so Katia Pina.

„Die Welt verändert sich. Aber wie verändern sich Führungskräfte und Unternehmen, wenn sich die Welt verändert? Mit der Einrichtung unseres Global Leadership Consulting Center of Excellence und den umfangreichen akademischen und geschäftlichen Forschungsarbeiten von Katia Pina möchten wir eine Vordenkerrolle entwickeln. Diese wird entscheidend sein, um zu verstehen, wie eine bessere Performance für Unternehmen aussieht und wie man sie erreicht“, so João Guedes Vaz , Global Head of Leadership Consulting.

Katia Pina hat einen Doktortitel in Business & Innovation Management von der University of Manchester und war in verschiedenen Fachbereichen tätig, unter anderem in der Unternehmensberatung (Deloitte und pur’ple – Purpose by People, in Europa und Afrika) und der Wissenschaft (Alliance Manchester Business School, University of Southampton – Division of Strategy and Innovation, Europa und Asien). Pina hat einen Abschluss in Sozial- und Organisationspsychologie sowie einen Master in Organisationsverhalten. Derzeit spezialisiert sich Pina auf Coaching und Psychotherapie.

„Leadership Consulting hat bei Boyden eine strategische Priorität. Ich freue mich, die Gründung unseres Global CoE bekanntzugeben, und dass Katia eine so wichtige Rolle übernommen hat“, so Trina Gordon, President und CEO von Boyden.

Über Boyden

Boyden ist ein führendes Beratungsunternehmen für Leadership und Talent Management mit mehr als 75 Niederlassungen in über 45 Ländern. Die globale Reichweite von Boden ermöglicht es dem Unternehmen, die Bedürfnisse seiner Kunden überall dort zu erfüllen, wo sie geschäftlich tätig sind. Boden bringt großartige Unternehmen mit hervorragenden Führungskräften zusammen, via Führungskräftevermittlung, Interimsmanagement und Lösungen im Bereich Leadership Consulting. Boyden ist in den Top 10 der Forbes’ Americas Best Executive Recruiting Firms 2020. Weitere Informationen finden Sie unter www.boyden.com .

Ansprechpartner:

Chris Swee, Boyden

Global Head of Marketing

Tel.: +1 914 747 0172

E-Mail: cswee@boyden.com Trina D. Gordon, Boyden

President & CEO

Tel.: +1 312 565 1300

E-Mail: tgordon@boyden.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c323d834-150e-44f5-b6a1-78bfb1992478/de