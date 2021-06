NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 30.6.2020 KELLO 09.00





NORDIC ID OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 29. KESÄKUUTA 2021 JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA





Nordic ID Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.6.2021 Salossa.





Hallituksen kokoonpano ja hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistaja Brady S.á.r.l:in yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

Brady S.á.r.l:in ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin Michael Nauman, Aaron J. Pearce, Brett Wilms ja Juuso Lehmuskoski. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti Brady S.a.r.l.:in ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta toimikaudelta.

Nordic ID:n hallituksen ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Michael Nauman.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.7.2021.





NORDIC ID OYJ





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi