English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 6 2021















Danske Bank A/S

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon 33 44 00 00











30. juni 2021





Danske Bank A/S fusionerer MobilePay med norske Vipps og finske Pivo

Danske Bank har indgået aftale med OP Financial Group fra Finland og konsortiet af banker bag Vipps fra Norge om at fusionere de tre mobilbetalingsselskaber MobilePay, Vipps og Pivo.

Ambitionen er at skabe Europas bedste og mest komplette digitale pengepung. Virksomheden vil blive en af de største bankejede mobilbetalingsaktører i Europa med 11 millioner brugere og over 330.000 butikker og webshops som kunder.

Parterne ønsker at bruge de forenede kræfter til yderligere at styrke produktudvikling og innovation og derved levere markedets førende kundeoplevelser inden for betalingsløsninger – og samtidig give brugere og erhvervskunder adgang til de bedste af hinandens nuværende løsninger. Desuden planlægger parterne at satse kraftigt på e-handel, som vokser stærkt i disse år, og sikre brugerne mulighed for at betale mobilt på tværs af landegrænser.

”MobilePay har været en fantastisk succes. I Danske Bank er vi stolte over at have udviklet MobilePay, som leverer gratis, brugervenlige og innovative løsninger til vores brugere og nemme og fleksible betalingsformer til virksomheder, foreninger og offentlige institutioner. Det er imidlertid omkostningskrævende at konkurrere med globale konkurrenter på dette område. MobilePay må blive en del af noget større for at få større skala og kunne samle investeringer til yderligere innovation af attraktive løsninger til vores kunder,” siger Glenn Söderholm, Head of Personal & Business Customers i Danske Bank, og fortsætter:

”Ingen konstellation er bedre end at gå sammen med norske Vipps, der matcher MobilePay perfekt. Samtidig er det en stor styrke, at Pivo, ejet af Finlands største bank, OP, også deltager i fusionen. Vi er stolte af at bidrage til at skabe en ny og fremtidssikret fintech-virksomhed i Norden, og Danske Bank vil fortsat være en dedikeret medejer af den nye virksomhed.”

Fusionen forventes at resultere i en engangsindtægt for banken på cirka 400-500 mio. kr. Fusionen er betinget af en godkendelse af de relevante myndigheder, herunder EU-Kommissionen. Endelig godkendelse forventes i andet halvår af 2021 eller i begyndelsen af 2022, og derfor indgår engangsindtægten ikke i vores nuværende forventninger til helåret.

Ejerskabet af det nye moderselskab Vipps AS vil fordele sig med 65 pct. til bankerne bag Vipps, 25 pct. til Danske Bank og 10 pct. til OP Financial Group. Baggrunden for den norske andel er, at bankerne bag Vipps dækker stort set hele den norske banksektor.

Brands og en fælles platform

MobilePay vil fortsætte med at eksistere som brand i dets nuværende markeder. De fleste private brugere og erhvervskunder vil derfor ikke opleve, at den nye virksomhed ændrer noget ved deres brug af MobilePay, bortset fra at nye innovative løsninger vil dukke op i hastigere tempo.

”Med samlingen af en række velkendte brands i ét fælles selskab står vi stærkt og sikrer den fornødne skala til fortsat hastig vækst. Vi rækker samtidig ud mod andre ledende banker og platforme, der på sigt måtte ønske at indgå i dialog. Ikke mindst er det centralt for os, at MobilePays tætte samarbejde med de øvrige danske banker kan fortsætte. Andre bankers mulige deltagelse kan yderligere understøtte ambitionen om at skabe en stærk europæisk aktør på betalingsområdet,” siger Claus Bunkenborg, CEO for MobilePay og kommende medlem af direktionen i den nye virksomhed.

Den fusionerede forretning vil etablere den fælles teknologiplatform med udgangspunkt i Vipps’ 'platform, som er uafhængig af ejerbankerne og kører fuldt ud i public cloud. Med den fælles tekniske platform og styrkede udviklingsmuskel, vil det blive væsentligt lettere og hurtigere at sende nye kvalitetsprodukter og løsninger på markedet til gavn for brugere og erhvervskunder.

Organisation, ledelse og medarbejdere

Hovedsædet for moderselskabet, Vipps AS vil være placeret i Oslo, og virksomheden vil være underlagt det norske finanstilsyn. Rune Garborg, nuværende CEO i Vipps, bliver CEO for den fusionerede forretning. Claus Bunkenborg, nuværende CEO for MobilePay, bliver også medlem af direktionen.

Kjerstin Braathen, nuværende bestyrelsesformand for Vipps og CEO i den største norske bank, DNB, bliver bestyrelsesformand for den nye virksomhed. Danske Bank og OP indgår i bestyrelsen svarende til deres ejerandele.

Der vil ikke ske afskedigelser som konsekvens af fusionen af Vipps, MobilePay og Pivo. Alle synergier fra etableringen af den fælles platform vil blive geninvesteret i en forstærket udvikling for at kunne leve op til den nye virksomheds løfte om konstant at lancere markedets mest kundevenlige betalingsløsninger.

Alle MobilePays lokationer i Helsinki, København, Brabrand og Vilnius fortsætter uændret.

Pressekonference kl. 11 i dag

Kl. 11:00 i dag vil der være en virtuel pressekonference med repræsentanter fra alle parter. Claus Bunkenborg vil repræsentere Danske Bank og MobilePay. Find linket til pressekonferencen her.

Danske Bank



Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, telefon 45 14 14 00

Kontaktperson: Peter Kjærgaard, pressechef i MobilePay, telefon 25 42 42 02





Vedhæftet fil