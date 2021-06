ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 : APPROBATION DE L’INTEGRALITE DES RESOLUTIONS

English French

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des restrictions en vigueur, l’Assemblée Générale Ordinaire de Solutions 30 s’est tenue le 30 juin 2021, sous la présidence de Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire ont été adoptées.

L’Assemblée Générale Ordinaire a ainsi approuvé en particulier :

Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020.

La nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d’entreprises

Le renouvellement des mandats de M. Jean-Paul COTTET, Mme Caroline TISSOT, M. Paul RAGUIN et M. Francesco SERAFINI, en tant que membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une durée de 4 ans.

Concernant l’Assemblée Générale Extraordinaire, le quorum n’ayant pas été atteint, celle-ci sera à nouveau convoquée pour statuer sur les deux résolutions relatives au capital autorisé, conformément aux dispositions en vigueur.

La société remercie ses actionnaires pour leur soutien et leur confiance. Leur mobilisation et l’adoption de l’ensemble des résolutions, lui permettent de continuer la mise en œuvre de son plan d’actions très concret afin de préserver les intérêts de la société et de ses parties prenantes.

Le résultat des votes sera disponible dès aujourd’hui sur le site internet du Groupe : www.solutions30.com

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Flore Larger - Tél : +33 (0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

