Marie Brizard Wine & Spirits : résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021

Charenton-le-Pont, le 30 juin 2021

Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire

du 30 juin 2021

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce que l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société s’est tenue le 30 juin 2021 à 9h30 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur George Graux, Président du Conseil d’administration.



Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, elle s’est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance, par correspondance ou sur la plateforme VOTACCESS en amont de l’Assemblée. 257 actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 97 372 369 actions et 107 605 519 droits de vote1 attachés (soit 87,08% du capital et 88,01% des voix).

Les actionnaires de la Société ont approuvé la totalité des résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

l’affectation du résultat de l’exercice,

les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2020,

la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2021, et

le renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Serge Héringer, Monsieur Guillaume de Bélair, Monsieur Jean-Pierre Cayard, la société COFEPP et la société Tierny Financial Advisory.





A la suite de l'assemblée générale et du fait du renouvellement des mandats de Messieurs Serge Héringer, Jean-Pierre Cayard et Guillaume de Bélair et des sociétés COFEPP et Tierny Financial Advisory, la composition du conseil d'administration est inchangée ainsi que celle de ses comités spécialisés.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution et les réponses aux questions écrites reçues par la Société sont disponibles sur le site Internet de MBWS rubrique « Assemblée générale », via le lien suivant : ASSEMBLEE GENERALE 2021 | Marie Brizard Wine & Spirits (mbws.com)

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

1 Droits de vote réels

