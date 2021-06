Dynacor annonce les résultats des votes de son assemblée annuelle d’actionnaires et nomme Eddy Canova, géologue et ex-gérant de mine à son comité aviseur

English French

MONTRÉAL, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX : DNG) (OTC: DNGDF), une société industrielle internationale de traitement de minerai d’or desservant des producteurs miniers artisanaux, annonce les résultats des votes de son assemblée annuelle tenue le 17 juin 2021.

Un total de 18 775 708 actions représentant 48,27% des actions ordinaires de la Société étaient représentées à l’assemblée. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions soumises au vote comme suit :

Élection des administrateurs

En vertu des procurations reçues et des votes à main levée, les personnes suivantes ont été élues en tant qu’administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats ci-après sont calculés en fonction du total des votes pour chaque proposition.

Phillipe Chave 17 231 204 (99,51 %), Roger Demers 17 193 065 (99,29 %), Réjean Gourde 12 082 673 (69,78 %), Pierre Lépine 10 219 613 (59,02 %), Jean Martineau 17 186 551 (99,25 %), Rocio Rodriguez-Perrot 17 231 813 (99,51 %) et Isabel Rocha 17 221 860 (99,45 %).

Nomination de Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. à titre de vérificateurs de la Société

La société mentionne également l’approbation du renouvellement de mandat de Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. à titre de vérificateurs de la société, par une majorité de 18 594 510 voix (99,03 %) des actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l’assemblée.

Modification du régime d’options sur actions de la société

Une résolution visant à approuver la modification du régime d’options sur actions afin de reconstituer 983 250 options précédemment attribuées et exercées a été approuvée par 7 319 680 voix (50,14 %) des actionnaires désintéressés présents ou représentés par procuration à l’assemblée.

Unités d’actions différées

La résolution visant à approuver une modification au régime d’unités d’actions différées de la société afin d’augmenter de 500 000 à 1 000 000 le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises en vertu de ce régime a été approuvée par 7 629 680 (52,26 %) votes d’actionnaires désintéressés présents ou représentés par procuration à l’assemblée.

Nomination au comité aviseur

Jean Martineau, président et chef de la direction, a déclaré : « Tout d’abord, en mon nom et au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier Eddy Canova pour les contributions et les conseils utiles qu’il a apportés tout au long de son mandat d’administrateur durant les douze dernières années. Il a ensuite joué un rôle déterminant dans l’avancement des travaux de surface et souterrains sur notre projet aurifère, Tumipampa, ainsi que dans son analyse sur le terrain de notre nouveau projet relié aux mineurs artisanaux au Sénégal. Enfin, bien que son absence du conseil d’administration nous manquera à tous, nous sommes heureux qu’Eddy continue à jouer un rôle important au sein de Dynacor en se joignant à notre comité aviseur ».

Fort de ses 42 années d’expérience internationale, de sa maîtrise de quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais) et de son expertise dans le domaine de l’exploration minière et de l’exploitation aurifère en Afrique de l’Ouest et dans les Amériques, M. Canova possède les connaissances nécessaires pour conseiller Dynacor dans le cadre de sa prochaine campagne de forage à Tumipampa et d’autres nouvelles opportunités de traitement du minerai d’or produit par des mineurs artisanaux.

Le rôle du comité aviseur est de fournir de judicieuses recommandations opérationnelles, géologiques et commerciales, ainsi que des recommandations stratégiques pour la prise de décision, alors que Dynacor développe sa principale activité de traitement de minerai d’or produit par des mineurs artisanaux ailleurs dans le monde et se prépare pour la prochaine campagne de forage de son projet d’exploration aurifère Tumipampa.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38,864,341

