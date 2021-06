Siili Solutions Oyj: Muutoksia johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 30.6.2021 kello 15.30



Siili Solutions Oyj:n (”Siili”) lakiasioista ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Hanna Seppänen on päättänyt siirtyä toisen työnantajan palvelukseen. Seppänen jatkaa Siilin palveluksessa ja johtoryhmässä 31.10.2021 saakka.

”Hanna on ollut aktiivisesti mukana Siilin viime vuosien merkittävissä tapahtumissa. Haluan lämpimästi kiittää Hannaa hänen työpanoksestaan ja toivottaa menestystä tästä eteenpäin”, Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma sanoo.

Yhtiö käynnistää välittömästi rekrytointiprosessin tehtävään liittyen.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma

Puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi