Pour appuyer les communautés autochtones : Relance de la campagne #ChandailOrange de Rogers pour soutenir l’Orange Shirt Society

La campagne de t-shirts #ChandailOrange amassera des fonds pour accroître la sensibilisation à l’histoire des pensionnats au Canada.



La campagne t-shirt orange conçue par un artiste ojibwé a permis d’amasser 100 000 $ en 2020.

TORONTO, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin d’appuyer l’éducation canadienne sur l’histoire et l’incidence du système des pensionnats de notre pays et de préconiser des mesures de réconciliation, Rogers Communications a annoncé aujourd’hui la relance de sa campagne de financement du t-shirt orange afin d’appuyer l’Orange Shirt Society Le t-shirt a été conçu par l’artiste ojibwé Patrick Hunter et a initialement été commandé par Rogers en 2020. Le produit de sa vente sera versé directement à l’Orange Shirt Society, ce qui permettra d’élargir la portée de l’éducation sur les Autochtones au Canada et de sensibiliser davantage aux répercussions intergénérationnelles des pensionnats sur la personne, la famille et la communauté.

À partir du 30 juin, les Canadiens pourront appuyer la programmation éducative de l’Orange Shirt Society en achetant un t-shirt conçu sur commande pour Rogers sur TSC à tsc.ca/wewearorange. L’an dernier, grâce aux ventes de t-shirts, les Canadiens ont contribué à amasser 100 000 $, la totalité des profits ayant été versée à l’Orange Shirt Society en hommage aux vies touchées et perdues dans le système des pensionnats. Ce dernier a fait en sorte que 150 000 jeunes Autochtones ont été arrachés à leurs parents à partir du XIXe siècle. Cette année, en plus des ventes nettes des t-shirts, Rogers a fait un don de 50 000 $ à l’Indian Residential School Survivors Society.

L’histoire des pensionnats du Canada et les traumatismes qu’ils ont causés à des générations de peuples autochtones partout au pays demeurent une réalité. Les survivants et leur famille poursuivent leur processus de guérison aujourd’hui , y compris l’auteure Phyllis Webstad qui a été envoyée dans un pensionnat en 1973 à l’âge de six ans. Son expérience personnelle a inspiré la Journée du chandail orange.

« Depuis le lancement de l’Orange Shirt Society en 2013, je crois sincèrement que notre mission a été guidée par nos ancêtres. Je n’aurais jamais pu anticiper l’élan qu’aura donné notre organisme au soutien des enfants autochtones à l’échelle du pays. L’élément déclencheur de l’Orange Shirt Society ce sont les Canadiens qui cherchaient à en faire plus pour la vérité et la réconciliation, et cela devient de plus en plus significatif. »

Le Réseau des Autochtones, un groupe de ressources pour les employés de Rogers, continue d’offrir un soutien continu aux Autochtones, tant au sein de l’entreprise que dans la communauté en général. La présidente autochtone du Réseau, Nicole McCormick, leader passionnée, militante, bénévole infatigable et fière Mohawk, presse les autorités d’agir pour offrir espoir et guérison aux peuples autochtones. « Aujourd’hui, par solidarité, nous sommes unis. Nous portons la couleur orange pour rendre hommage aux enfants autochtones qui nous ont été enlevés trop tôt dans des pensionnats répartis partout au pays, et pour nous souvenir de chacun d’entre eux. Lorsque vous porterez votre chandail, n’oubliez surtout pas ce qu’il représente. Il représente les enfants qui ont survécu à des atrocités inimaginables et ceux qui n’ont pas pu rentrer à la maison. Continuez de découvrir la vérité. La réconciliation ne peut passer avant la vérité », a déclaré Nicole.

Pour en savoir plus sur l’inclusion et la diversité chez Rogers, visitez aproposderogers.com.

