Bombardier livre deux avions Global 7500 à ses premiers clients canadiens qui en sont fiers

MONTRÉAL, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que deux jets Global 7500 à l’avant-garde de l’industrie ont été remis à deux clients canadiens différents, ce qui constitue les premières livraisons au Canada de ce jet d’affaires phare. Basés à l’Aéroport international Pearson de Toronto, ces deux avions seront gérés et offerts au nolisement par un chef de file canadien des services aéronautiques, Chartright Air Group.

Avec l’accélération de la production et une flotte mondiale en croissance de plus de 50 appareils à ce jour, l’avion Global 7500 continue de dépasser les attentes du marché et de consolider sa réputation d’avion établissant une tout nouvelle classe d’avions d’affaires.

« Ce jet d'affaires Global 7500 est assemblé à Toronto, et sa finition et sa livraison sont effectuées à Montréal. Nous sommes donc ravis que plus de Canadiens aient l’occasion de partager l’énorme fierté que nous avons chez Bombardier lorsque nous voyons cet avion spectaculaire sillonner le ciel », a dit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier.

« Notre avion Global 7500 continue de redéfinir les voyages d’affaires long courrier, a dit Peter Likoray, vice-président principal, Ventes, Nouveaux avions, Bombardier. Ses performances supérieures, l’expérience en vol luxueuse qu’il procure et le vol en douceur qu’il assure, et qui constitue sa signature, offriront aux clients canadiens plein de nouvelles possibilités de vol long-courrier, comme ils le font déjà ailleurs dans le monde. »

L’avion Global 7500 offre la plus grande cabine, la plus grande autonomie et le vol le plus en douceur de tous les autres jets d’affaires construits à ce jour. Offrant une autonomie de 7700 milles marins, une vitesse maximum de Mach 0,925 et des performances sur courte piste inégalées, cet avion peut voler sans escale, avec des passagers à bord, de Toronto à Johannesburg et de Montréal à Bangkok* tout en mettant facilement à la portée des voyageurs une foule de destinations secondaires et d’aéroports aux accès difficiles.

« Le jet d’affaires Global 7500 suscite un véritable engouement, et cela pour une excellente raison. Cet avion établit une nouvelle norme dans l’industrie sur presque tous les plans, et l’équipe de Chartright est enchantée d’être le premier affréteur au Canada à accueillir cet appareil prestigieux au sein de la flotte d’avions qu’elle gère, a dit Adam Keller, président, Chartright Air Group. Avec de plus en plus de clients qui se tournent vers le nolisement pour la commodité et la tranquillité d’esprit qu’il offre, l’avenir ne peut s’annoncer que très brillant pour nous. »

Les quatre zones habitables spacieuses de l’avion, comprenant une chambre avec un lit permanent et une douche en option, sont conçues pour offrir le summum en matière de confort et de bien-être durant les vols long-courriers. Les fauteuils brevetés de la collection Nuage de Bombardier offrent un confort à inclinaison prononcée révolutionnaire; le système d’éclairage Soleil aide à combattre le décalage horaire; Bombardier Pũr Air, un système sophistiqué de circulation et de purification d’air doté d’un filtre de pointe HEPA, retient jusqu’à 99,99 % des allergènes, bactéries et virus; et l’aile Smooth Flĕx Wing, à la fine pointe de la technologie, minimise les effets des turbulences pour offrir un vol d'une douceur et d'un repos incomparables.

À propos de Chartright Air Group

Depuis plus de 30 ans, Chartright a ouvert la voie à l'aviation d'affaires au Canada, devenant l'un des fournisseurs de services d'aviation d'affaires et de jet privé les plus fiables et les plus novateurs en Amérique du Nord.

Consultez le site à l’adresse chartright.com pour plus d’information

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier. Consultez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie.

*Sous certaines conditions d’exploitation

Information

Marie-Andrée Charron

Bombardier

marie-andree.charron@aero.bombardier.com

+1 514 855 5001 poste 26493

Peter Boyd

Chartright Air Group

boydp@chartright.com

+1 800 595 9395 poste 225

