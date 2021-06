ALSTOM SA : Alstom et Magdeburger Verkehrsbetriebe signent un contrat en vue de la livraison de nouveaux tramways Flexity

English French

Alstom et Magdeburger Verkehrsbetriebe signent un contrat en vue de la livraison de nouveaux tramways Flexity



Une première commande de 35 v é hic u les , avec pièces de rechange et maintenance , d’une valeur d’environ 190 million s d’ euro s

Les tramways Flexity allieront un nouveau design moderne à un niveau sonore réduit, et seront équipés d’une solution d’assistance au conducteur de haute performance

Magdebourg, le 30 juin 2021 – Alstom et l’opérateur allemand de transport local Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ont signé ce jour un contrat en vue de la livraison de nouveaux tramways Flexity et des pièces de rechange associées. La première commande, qui porte sur 35 véhicules et la fourniture de pièces de rechange pendant 24 ans, est estimée à environ 190 millions d’euros et prévoit jusqu’à 28 rames supplémentaires en option. Cet achat public de nouveaux véhicules est financé par l’état de Saxe-Anhalt à hauteur de près de 60 millions d’euros.

« Nous remercions MVB de cette confiance accordée à Alstom. Le modèle Flexity impressionne par sa silhouette définitivement dynamique et moderne. Il laissera une trace dans notre paysage urbain. Et, plus important encore, les voyageurs bénéficieront d’un niveau de confort, de sécurité et de fiabilité extrêmement élevé », a déclaré Müslüm Yakisan, Président d’Alstom Allemagne, Autriche et Suisse.

« Nous avons trouvé en Alstom le partenaire idéal pour lancer notre nouvelle génération de tramways. Je suis heureuse d’annoncer que grâce au nouveau Flexity à plancher surbaissé, les transports publics de Magdebourg vont entrer dans une nouvelle ère et que le confort que ce modèle apportera incitera plus de gens à utiliser notre réseau de transport », ajoute Birgit Münster-Rendel, Directrice Générale MVB.

Le Ministre des Transports de l’État de Saxe-Anhalt, Thomas Webel, souligne l’importance de l’investissement de MVB. « Ces nouveaux tramways sont accessibles à tous et offrent davantage d’espace aux voyageurs. Il s’agit donc pour MVB d’un investissement durable dans un mode de transport public que les habitants de la ville apprécieront. En tant qu’État, nous soutenons ce projet majeur en participant à son financement, car nous savons que la transformation des réseaux de transport ne réussira qu’à la condition que nous œuvrions tous ensemble, dans le même sens ».

Avec leur longueur de 38 mètres, les tramways à quatre voitures Flexity mesurent huit mètres de plus que les véhicules de MVB actuellement en service. Ils impressionnent par leur design unique et intemporel spécialement développé pour Magdebourg. Chaque nouveau tramway, qui privilégiera la sécurité et le confort des usagers, transportera jusqu’à 241 voyageurs et disposera de deux espaces multifonctionnels dédiés aux poussettes, vélos et fauteuils roulants. De larges portes d’accès sans obstacle favoriseront les montées et les descentes rapides, tandis que de grandes fenêtres en bandeau disposées sur toute la longueur du véhicule laisseront entrer la lumière naturelle. À l’intérieur, des lampes à haute performance énergétique assureront un éclairage performant tandis qu’à l’extérieur des bandeaux LED amélioreront la visibilité des rames dans le trafic urbain. Grâce à une haute performance énergétique et un niveau sonore réduit, les voitures entièrement climatisées permettront de voyager dans un environnement plus silencieux. Les usagers des tramways Flexity de Magdebourg profiteront aussi d’un accès Wi-Fi gratuit à l’intérieur des rames.

Les véhicules seront également équipés du système d’assistance à la détection s’obstacles ODAS1, qui aide le conducteur à détecter les obstacles éventuels. En outre, le poste de conduite entièrement repensé et très ergonomique, tout comme le champ de vision élargi, contribueront à améliorer la sécurité.

MVB envisage de faire construire une maquette d’une partie du véhicule. Cette maquette en taille réelle 1:1 permettra de tester le nouveau tramway Flexity avant sa mise en service. Ainsi, les voyageurs et différents groupes d’intérêt comme le Conseil consultatif des voyageurs MVB, pourront émettre des suggestions, des critiques et des idées, qui seront prises en compte lors de la phase de construction.

La livraison des nouveaux tramways devrait débuter en 2023, pour une mise en circulation prévue en 2024. Ils remplaceront les anciens véhicules TATRA, puis progressivement les premiers tramways à plancher surbaissé de la ville qui datent des années 1990. En raison de l’augmentation du nombre d’usagers et de la construction de nouveaux tronçons dans le cadre du projet du 2ème Lien Nord-Sud, dix véhicules viendront agrandir la flotte.

Avec cette commande, le nombre de tramways qu’Alstom fournira à Magdebourg passera à 118 véhicules. MVB utilise des tramways Alstom depuis 1994, avec 83 NGT8D livrés entre 1994 et 2012. Environ un millier de tramways Flexity Alstom circulent dans 42 villes allemandes, et plus de 8 000 tramways et véhicules légers Alstom sont déjà en service ou en commande dans le monde.

1 Obstacle Detection Assistance System (en français, Système d’assistance à la détection d’obstacles)

AlstomTM et FlexityTM sont des marques déposées du groupe Alstom





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2020. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com À propos de MVB



Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) est l’opérateur local de transport public de Magdebourg.

Avec ses neuf lignes de tramway et ses 15 lignes de bus, il permet aux usagers de circuler confortablement en toute sécurité et ponctualité. Il est en outre l’un de seuls opérateurs de transport en Allemagne à assurer un service sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.







MVB couvre plus de neuf millions de kilomètres par an. Près de 40 millions de voyageurs font confiance à la société de transport chaque année.

www.mvbnet.de







L’achat public de nouveaux tramways pour Magdebourg

est financé par l’état de Saxe-Anhalt. Contacts Presse :



Alstom

Jörn BISCHOFF – Tel.: +49 (0) 174 925 03 48

joern.bischoff@alstomgroup.com







Thomas SCHMIDT – Tel.: +41 (0)79 861 3529

thomas.schmidt-1@alstomgroup.com



Magdeburger Verkehrsbetriebe

Tim STEIN – Tel.: +49 (0) 391 548 1240

tim.stein@mvbnet.de



Relations investisseurs :

Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58

Julie.morel@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER – Tel.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com





Pièce jointe