管理专业研究生入学委员会欢迎董事会新成员

弗吉尼亚州雷斯顿, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由全球领先研究生商学院组成的管理专业研究生入学委员会（GMAC）今天宣布新增四位董事会成员。欧洲工商管理学院学位课程副院长Katy Montgomery、伦敦商学院院长François Ortalo-Magné、以及博科尼大学SDA博科尼管理学院院长Giuseppe Soda将于7月1日开始履职。此外，今年1月，中欧国际工商学院（CEIBS）副院长兼教务长丁远被任命为董事会董事，填补泛大西洋大学Enase Okonedo留下的空缺。



GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“GMAC的新董事会代表了位于欧洲、亚洲、北美、非洲和中东10个国家的顶尖商学院。随着全球新冠疫情后学生的回归和恢复，我期待着与这一多元化的领导团队以及其他GMAC董事一起工作，继续推进GMAC的愿景，以确保所有人才可以受益于最好的商业教育。”

GMAC新任董事会成员

丁远 ，中欧国际工商学院副院长兼教务长、法国凯辉会计学教席教授

丁远是中欧国际工商学院副院长兼教务长、法国凯辉会计学教席教授，曾三次荣获中欧国际优秀教学奖。在加入中欧国际之前，他担任法国巴黎HEC商学院的终身教授。他是欧洲会计协会、法国会计协会和美国会计协会成员。他拥有法国孟德斯鸠-波尔多第四大学会计博士学位，以及法国普瓦提埃大学企业管理硕士学位。丁教授著有多本有关财务报告的专著，他的研究成果发表于领先的学术期刊上。

Katy Montgomery ，欧洲工商管理学院学位课程副院长

作为欧洲工商管理学院学位课程副院长，Montgomery负责欧洲商学院整体学位课程的商务领导，其职责涵盖整个四大院区： 枫丹白露、新加坡、阿布扎比和旧金山。她的职责包括战略、营销、销售、招生、财务援助和奖学金、课程运营、学生生活、心理服务和职业服务。在加入欧洲商学院之前，她曾任约翰霍普金斯大学凯里商学院学生发展副院长。Montgomery拥有新奥尔良洛约拉大学政治科学学位，并拥有乔治敦大学法律中心法学博士学位。

François Ortalo-Magné ，伦敦商学院院长

François Ortalo-Magné是伦敦商学院（LBS）第九任院长，自2017年8月以来一直担任这一职务。他领导着一项战略，专注于（1）学术研究及其影响，（2）学习创新和校友参与，以及（3）包容性，致力于实现性别平等以及更大的社会经济和族裔多元化。自任职以来，Ortalo-Magné领导实现了重启LBS品牌、增加学位课程以及大幅提高慈善事业对奖学金的支持。他关于土地和住房市场经济学的研究已在主要学术期刊上发表。他以自己的研究和领导经验为基础，为范围广泛的私人、政府和多边组织提供建议，并在世界各地的领先媒体渠道和会议上分享见解。在获得任命之前，Ortalo-Magné曾任威斯康星商学院Albert O. Nicholas院长和Robert E. Wangard房地产教授。他的第一个学术职位是在伦敦经济学院任职。

Giuseppe Soda ，博科尼大学SDA博科尼管理学院院长

Giuseppe “Beppe” Soda是SDA博科尼管理学院院长，博科尼大学组织理论和网络分析正教授。在2016年担任院长之前，他曾任研究副院长（2007-2013年）、管理与技术系主任（2013-2016年）以及组织与人力资源管理系主任（2001-2006年）。他还是欧洲管理发展基金会（EFMD）会员，担任EQUIS认证委员会成员。Soda研究组织架构和组织网络之间相互作用的绩效后果，其作品发表在顶级学术管理期刊上。

除了上述新当选的董事会成员外，IE商学院市场营销学教授、前院长Martin Boehm（即将担任EBS Universität für Wirtschaft und Recht校长）和新加坡管理大学硕士专业课程院长Themin Suwardy再次当选。

GMAC还表彰了即将离任的董事会成员，包括伦敦帝国学院商学院（教育）副院长Leila Guerra以及牛津大学赛德商学院Peter Moores学院院长兼金融学教授Peter Tufano。GMAC感谢他们在过去近四年的时间里为组织提供的服务以及对研究生入学管理教育领域做出的贡献。

关于GMAC ™

管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）是一家由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案和创造体验以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。

GMAC为研究生入学管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及帮助指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。企业管理研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC拥有和管理，是一种使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法。

GMAC™还通过GMAC™（NMAT™）考试和Executive Assessment（EA）评估来拥有和管理NMAT。去年，超过700万参加商务硕士或MBA的候选人访问了GMAC的 mba.com 网站，搜索商学院、准备和注册考试以及获得有关入学过程的建议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC™的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

了解我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com 。

媒体联系人：