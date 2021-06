English French

Paris, le 30 juin 2021, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : une contribution économique et sociétale significative dans ses territoires hôtes en 2020

Une contribution globale d’1,4 Md€ à l’économie des principaux territoires hôtes.

à l’économie des principaux territoires hôtes. Un soutien majeur au développement économique local : plus de 91 0 M€ d’achats locaux réalisés et plus de 3 5 0 M€ de masse salariale .

réalisés et plus de . Plus de 30 000 personnes bénéficiaires des actions sociétales dans les territoires hôtes.





Participer activement au développement de ses régions d’implantation, c’est l’ambition d’Eramet, qui publie ce jour son rapport sur les contributions économiques et sociétales effectuées au profit des gouvernements en 2020 (« Rapport 2021 sur la transparence financière du Groupe », disponible sur son site internet).

Etablie selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives) qui a défini les principes de bonnes pratiques pour le secteur, et qu’Eramet soutient en tant que sponsor depuis 2011, cette évaluation porte principalement sur les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires, ainsi que sur les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales.

Fidèle à sa politique de transparence, le Groupe va au-delà en présentant une vision globale de sa contribution dans ses principales zones d’implantation hors de France métropolitaine : Gabon, Norvège, Nouvelle-Calédonie et Sénégal. Elle illustre l’engagement constant d’Eramet de développer un modèle économique reposant sur une vision long terme, responsable et citoyenne, et d’avoir un impact positif à travers le développement de l’emploi local, la préservation de l’environnement, le respect des communautés hôtes et plus largement la contribution à l’économie des pays et des territoires.

Avec plus de 13 100 salariés dans le monde, dont 8 000 hors de France métropolitaine, Eramet déploie une politique de ressources humaines sans frontières privilégiant les emplois locaux, investit dans les talents de tous ses collaborateurs et capitalise sur leur diversité.

En 2020, dans les territoires hôtes, plus de 30 000 personnes ont bénéficié des actions sociétales engagées par le Groupe en faveur de la jeunesse et des infrastructures essentielles telles que l’accès à l’eau, pour un total de 21 M€. L’ambition du Groupe d’être un partenaire local du développement des territoires s’illustre également dans la création par Eramet et sa filiale Comilog de deux fonds RSE avec l’Etat gabonais, destinés à financer de nouveaux programmes de développement au profit des populations locales.

Les filiales d’Eramet ont contribué au développement économique de leur zone d’implantation avec 911 M€ d’achats locaux de biens et de services et une masse salariale de près de 353 M€ dans ces pays.

Au total, l’entreprise a contribué à hauteur d’1,4 Md€ à l’économie des territoires, dont plus de 140 M€ au travers du paiement de taxes, impôts et dividendes aux gouvernements.

Le soutien d’Eramet s’est renforcé avec la mise en place d’un plan de solidarité face à la pandémie de Covid-19 accompagné d’une dotation exceptionnelle d’1,5 M€. Ajoutés aux 8,5 M€ alloués par les filiales, ce sont au total 10 M€ qui ont été mobilisés, en majorité pour l’achat de matériel et d’équipements sanitaires, de denrées alimentaires et de biens de première nécessité, en faveur de plus de 340 000 personnes.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, a déclaré : « Concilier performance et responsabilité est au cœur de la vision stratégique d’Eramet et de sa feuille de route RSE. Chaque jour, dans les pays et territoires où le Groupe est implanté, nos équipes soutiennent les priorités de développement des communautés hôtes. Avec une ambition : intervenir comme un catalyseur des initiatives locales pour améliorer le quotidien des populations. Corollaire du droit à opérer, le partage de la valeur avec les territoires, qui passe aussi par la priorité donnée aux achats locaux, est un marqueur fort d’un groupe qui place la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de ses activités ».

En détail, les principales contributions d’Eramet dans ses principaux pays et régions d’implantation en 2020 sont les suivantes :

Au Gabon , Eramet a apporté une contribution de 604 M€. Deuxième employeur privé du pays avec plus de 7 700 emplois directs 1 , le Groupe, au travers de sa filiale Comilog, détenue à 64%, extrait et valorise du minerai de manganèse à haute teneur, dont elle est le 2ème producteur mondial. Sa filiale Setrag opère le chemin de fer du Transgabonais dédié au transport de marchandises et de voyageurs. Les deux sociétés ont réalisé 468 M€ d’achats (hors transport maritime), dont 76% dans le pays. Le Groupe a soutenu plus de 20 000 personnes qui ont bénéficié en 2020 des actions sociétales menées dans les domaines de la santé, de l’accès à l’eau et de l’éducation.





, Eramet a apporté une contribution de Deuxième employeur privé du pays avec plus de 7 700 emplois directs , le Groupe, au travers de sa filiale Comilog, détenue à 64%, extrait et valorise du minerai de manganèse à haute teneur, dont elle est le 2ème producteur mondial. Sa filiale Setrag opère le chemin de fer du Transgabonais dédié au transport de marchandises et de voyageurs. Les deux sociétés ont réalisé 468 M€ d’achats (hors transport maritime), dont 76% dans le pays. Le Groupe a soutenu plus de 20 000 personnes qui ont bénéficié en 2020 des actions sociétales menées dans les domaines de la santé, de l’accès à l’eau et de l’éducation. En Nouvelle-Calédonie , la contribution du Groupe s’est élevée en 2020 à 413 M€ . Filiale d’Eramet à hauteur de 56%, la Société Le Nickel (SLN) opère des mines de nickel, ainsi qu’une usine métallurgique de production de ferronickel. Premier employeur privé du territoire avec plus de 3 200 emplois directs*, la SLN a réalisé 267 M€ d’achats auprès de fournisseurs calédoniens. Impliquée de longue date en faveur des communautés locales, les actions menées en 2020 par la SLN ont permis de soutenir plus de 5 000 personnes.





, la contribution du Groupe s’est élevée en 2020 à . Filiale d’Eramet à hauteur de 56%, la Société Le Nickel (SLN) opère des mines de nickel, ainsi qu’une usine métallurgique de production de ferronickel. Premier employeur privé du territoire avec plus de 3 200 emplois directs*, la SLN a réalisé 267 M€ d’achats auprès de fournisseurs calédoniens. Impliquée de longue date en faveur des communautés locales, les actions menées en 2020 par la SLN ont permis de soutenir plus de 5 000 personnes. Au Sénégal , la contribution d’Eramet s’est élevée en 2020 à 123 M€ grâce à sa filiale Grande Côte Opérations (GCO), détenue à 90%, qui valorise un gisement de sables minéralisés. L’entreprise a un impact économique majeur avec plus de 1 500 emplois directs* et 70% de ses achats effectués dans le pays. Les actions menées en faveur des populations locales ont permis de soutenir plus de 6 000 personnes, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’accès à l’eau et de la diversification économique.





, la contribution d’Eramet s’est élevée en 2020 à grâce à sa filiale Grande Côte Opérations (GCO), détenue à 90%, qui valorise un gisement de sables minéralisés. L’entreprise a un impact économique majeur avec plus de 1 500 emplois directs* et 70% de ses achats effectués dans le pays. Les actions menées en faveur des populations locales ont permis de soutenir plus de 6 000 personnes, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’accès à l’eau et de la diversification économique. En Norvège, Eramet Norway et TTI, filiales à 100% du Groupe, emploient près de 800 collaborateurs dans quatre usines de production d’alliages de manganèse et de conversion métallurgique. La contribution d’Eramet s’est élevée en 2020 à 287 M€ dont 207 M€ d’achats effectués auprès de fournisseurs norvégiens. Eramet Norway a apporté sa contribution aux communautés proches de ses sites en soutenant des établissements scolaires et des associations sportives et culturelles.





1 les « emplois directs » comprennent les effectifs de la filiale ainsi que les effectifs des sous-traitants présents sur site pour la conduite des activités minières et industrielles.

Calendrier

28.07.2021 : Publication des résultats semestriels 2021

25.10.2021 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2021

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays du monde où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com













CONTACT PRESSE







Directrice de la Communication



Pauline Briand



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr



Pièce jointe