Communiqué de presse// Capgemini et Dassault Systèmes vont renforcer leur partenariat afin d’aider les entreprises à devenir ‘intelligentes’

Capgemini et Dassault Systèmes vont renforcer leur partenariat afin d’aider les entreprises à devenir ‘intelligentes’

Cette collaboration a pour objectif de libérer « l'intelligence » tout au long de la chaîne de valeur.

Paris, le 30 juin 2021 – Une transformation des entreprises réussie nécessite une phase d’expérimentation afin de réduire les risques et optimiser les résultats. Capgemini et Dassault Systèmes annoncent l’accélération de leur collaboration afin de relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises pour rendre ‘intelligents’ leurs produits et systèmes, opérations et services en s’appuyant sur de nouvelles capacités. La conviction de Capgemini est que l'avenir de l'industrie est intelligent. En conjuguant la forte expérience sectorielle, technologique et dans le domaine de la donnée de Capgemini avec les capacités de la plateforme de pointe 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, Capgemini et Dassault Systèmes seront à même d’accompagner les organisations à chaque étape de leur transformation intelligente.

Pour se doter d’un avantage compétitif et franchir les prochaines étapes de leur parcours de transformation digitale, les entreprises doivent être proactives et réimaginer les produits qu'elles proposent, leur mode de fabrication et leur approche commerciale en la centrant sur le client. Cependant, pour stimuler l'innovation de manière continue, de nombreuses organisations ne disposent aujourd'hui que d’un ensemble de systèmes désuets, avec des données cloisonnées, des processus disjoints et sans stratégie clairement définie. Capgemini et Dassault Systèmes ont la volonté d’unir leurs forces pour aider leurs clients à créer de la valeur tout au long de leur parcours de transformation et améliorer leur performance en leur apportant de nouvelles capacités dans les domaines critiques suivants :

Digital Engineering Lifecycle Management (DELM) ou gestion du cycle de vie de l'ingénierie numérique : une extension de la gestion traditionnelle du cycle de vie des produits (« Product Lifecycle Management » ou « PLM ») tournée vers l'avenir, utilisant les dernières technologies de simulation holistique et de jumeau numérique (« Digital Twin »).

ou gestion du cycle de vie de l'ingénierie numérique : une extension de la gestion traditionnelle du cycle de vie des produits (« Product Lifecycle Management » ou « PLM ») tournée vers l'avenir, utilisant les dernières technologies de simulation holistique et de jumeau numérique (« Digital Twin »). Model Based System Engineering (MBSE) ou ingénierie des systèmes basée sur des modèles : prend en charge, via des modèles, la collaboration multidisciplinaire tout au long du cycle de vie d'un système, pour l’améliorer.

: prend en charge, via des modèles, la collaboration multidisciplinaire tout au long du cycle de vie d'un système, pour l’améliorer. Manufacturing Operations Management (MOM) ou gestion des opérations de fabrication : permet d'établir un système d'enregistrement à l'échelle de l'entreprise et d’améliorer les flux d'informations.

Advanced Analytics (ADA) ou capacités d’analyse avancée : permettent de libérer la capacité d'ingénierie pour l'innovation, d'améliorer la prise de décision en matière de fabrication ou d'achat, d'accélérer les temps de réponse aux appels d'offres et de mieux exploiter le pouvoir d'achat de l'entreprise.

Advanced Planning and Scheduling (APS) ou planification et ordonnancement avancés : fournissent une série d'outils permettant de relever des défis complexes en matière de logistique et de main-d'œuvre, et de disposer des bonnes ressources, en quantité suffisante et au bon moment.





La combinaison de ces capacités permettra à Capgemini et Dassault Systèmes de fournir un ensemble complet de services destinés à façonner de nouvelles industries.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Capgemini pour élever le niveau d’alignement stratégique entre nos deux entreprises, » explique Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry & Marketing, Sustainability chez Dassault Systèmes. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire bénéficier à nos clients d’une expérience éprouvée de transformation réussie permettant la création de valeur dans de nombreux secteurs et avons hâte de démontrer ce que notre expertise commune peut apporter de plus à l’industrie. »

« En combinant l’approche de transformation digitale ainsi que la forte expertise sectorielle de Capgemini avec les capacités de la plateforme centrée sur les données et le portefeuille logiciel de Dassault Systèmes, nous allons aider nos clients à exploiter pleinement l’énorme potentiel des données pour accélérer la mise sur le marché de leurs produits, optimiser leur performance opérationnelle et générer de nouvelles sources de revenus à travers de nouveaux services et la monétisation des données, » déclare Roshan Gya, Vice- président exécutif, directeur Intelligent Industry chez Capgemini Invent.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, l’entreprise de la 3DEXPERIENCE, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Réalisez le futur que vous voulez

