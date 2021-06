English French

Quadient lance en Europe la nouvelle génération de ses Solutions Courrier et d’Expédition intelligentes

Paris, le 30 juin 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement en Europe de ses solutions courrier les plus avancées sur le plan technologique, les systèmes iX-Series et le logiciel S.M.A.R.T. pour la gestion du courrier. Les systèmes intelligents iX-Series sont désormais disponibles en Allemagne et seront prochainement disponibles sur d'autres marchés européens accompagnés de la solution S.M.A.R.T.

En 2020, le lancement des modèles iX-Series et de la solution S.M.A.R.T. (Shipping, Mailing, Accounting, Reporting et Tracking1) avait été un vrai succès sur le marché américain, où plus de 15 000 unités ont été livrées malgré la situation pandémique.

« Le succès de notre lancement aux États-Unis pendant la crise Covid illustre combien les solutions liées au courrier de Quadient contribuent à réduire les dépenses opérationnelles, à éliminer les risques et à assurer la conformité des envois. Elles offrent également des perspectives aux entreprises grâce à un suivi et à des rapports de coûts précis » a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier chez Quadient. « L'innovation technologique est un pilier de notre stratégie. De plus, nous prolongeons la collaboration avec plus de 440 000 clients utilisant nos solutions courrier à travers une offre de solutions d’Automatisation Intelligente des Communications de plus en plus étendue, accélérant ainsi leur transformation vers des communications plus numériques. Les synergies entre nos solutions courrier et nos solutions cloud nous permettent de mieux accompagner nos clients dans une relation plus approfondie et durable, tandis qu’ils se structurent pour relever les défis actuels et futurs ».

La gamme iX-Series comprend les solutions d'affranchissement avancées de Quadient, déclinées en trois modèles : iX-3, iX-5 et iX-7. Le logiciel cloud S.M.A.R.T. accompagne tous les modèles de la gamme iX, pour assurer une gestion consolidée et organisée du courrier en rationalisant les flux de travail et en réduisant la présence de l'équipement à un seul tableau de bord. Les systèmes iX-Series et S.M.A.R.T. renforcent la vitesse de traitement et la productivité, répondent aux derniers protocoles de communication et aux exigences de cryptage des données, offrent des rapports sur les frais d'affranchissement et prennent en charge la facturation. Des rapports standard et personnalisés avec suivi des envois en temps réel fournissent des informations complètes sur la distribution de chaque pli.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contacts Quadient

1 Expédition, Envois, Comptabilité, Rapports et Traçabilité

