NACON: SAVE THE DATE: LA NACON CONNECT AURA LIEU LE 6 JUILLET 2021

- SAVE THE DATE –

LA NACON CONNECT AURA LIEU LE 6 JUILLET 2021

Lesquin, le 30 juin 2021 - NACON est très heureux d’annoncer l’édition 2021 de sa conférence en ligne, la NACON CONNECT. Après le succès de la précédente édition, NACON invite à nouveau les joueurs à découvrir en avant-première de nombreux jeux vidéo et accessoires.

Certains projets très attendus sont au programme : Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: La Mascarade - Swansong ou encore Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Grâce à de nouvelles images de gameplay, des annonces, des invités exceptionnels et des collaborations inédites, la NACON CONNECT vous réserve de nombreuses surprises.

Rendez-vous sur la chaine officielle de NACON le 6 juillet à 19h CEST / 10AM PT

Restez connectés ! Plus d’informations seront dévoilées très prochainement.

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

Contacts presse :

NACON – Hama Doucouré, hdoucoure@nacon.fr

NACON – Clémence Bigeon, cbigeon@nacon.fr

NACON – Baptiste Allione, ballione@nacon.fr

Mercure Digital – Amélie Molvinger, am@mercure-digital.com

À propos de NACON :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 11 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

