[Communiqué de presse iliad] Succès d’une émission Schuldschein de 500 millions d‘euros

Paris, le 30 juin 2021

Succès d’une émission Schuldschein de 500 millions d‘euros

Pour sa seconde transaction sur ce marché, iliad a émis ce jour avec succès un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 500 millions d’euros, représentant la 3ème plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d’année, et comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables.

Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite, ce qui a permis au Groupe d’augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d’euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération confirme la solidité du modèle de développement d’iliad en France, en Italie et en Pologne depuis l’acquisition de Play en novembre 2020, ainsi que de la qualité de sa structure financière.

iliad s’inscrit en tant qu’innovateur également sur le marché du Schuldschein, en étant le premier emprunteur sur ce marché à proposer une clause d’extension de 6 et/ou 12 mois, adossée à sa tranche à 5 ans, lui conférant ainsi une flexibilité accrue sur le profil de maturité de sa dette.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de crédit de 4, 5 et 7 ans respectivement de 1,15%, 1,40% et 1,70%, sur les tranches fixes et variables. Par ailleurs, cela permet au Groupe de renforcer sa liquidité, tout en diversifiant ses sources de financement et en élargissant sa base d’investisseurs.

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), Commerzbank, UniCredit, et BayernLB sont les Joint Arrangers de l’opération.

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2020. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2021, plus de 20 millions d’abonnés particuliers (13,4 millions d’abonnés mobiles et 6,8 millions d’abonnés fixes). Le 23 mars 2021, le Groupe iliad a lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2021 plus de 7,5 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).





