Galimmo SCA-Information droit de vote 30.06.2021

COMMUNIQUE REGLEMENTE

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2021

Paris, le 30 juin 2021,

Nom de la société : GALIMMO

Marché de cotation : Euronext Paris (Compartiment B)

Code ISIN : FR0000030611

Code mnémonique : GALIM

NOMBRE D’ACTIONS AU 30 JUIN 2021

Nombre total d’actions



30.549.054 Nombre total de droits de vote

Nombre total de droits de vote théoriques 1

Nombre total de droits de vote exerçables



30.549.054

30.549.054

30.549.054





EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIONS DEPUIS LES DERNIERS COMPTES ANNUELS COMMUNIQUES

Nombre total d’actions au 20 mai 2021



29.166.818 Nombre total d’actions créées le 10 juin 2021



1.382.236 Nombre total d’actions au 10 juin 2021



30.549.054

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 647,6 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2020. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2020.

Pour plus d’information sur la société

Contact Investisseurs







Thomas Hainez

Directeur financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com

Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com







1 Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l’ensemble des actions, y compris celles privées de droit de vote (article 223-11 du règlement général de l’AMF). Au 20 mai 2021, il n’existe aucune action auto-détenue par Galimmo SCA.





