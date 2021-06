COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montpellier, le 30 juin 2021



NFL BIOSCIENCES LÈVE 5,0 M€ SUITE AU SUCCÈS

DE SON INTRODUCTION EN BOURSE

SUR EURONEXT GROWTH PARIS®



Offre souscrite à 100%

Prix de l’Offre fixé à 3,80 € par action

Augmentation de capital d’un montant brut de 5 M€

Règlement livraison le 2 juillet 2021 et début des négociations sur Euronext Growth Paris le 5 juillet 2021

NFL Biosciences SA, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris® (ISIN : FR0014003XT0, MNEMO : ALNFL).



L'opération a bénéficié des souscriptions des actionnaires historiques, d’investisseurs institutionnels et d’investisseurs individuels, sensibles à l’impact mondial sur la santé publique de traitements potentiels innovants, de prescription, d’origine naturelle, dans le domaine des dépendances et addictions.



Pour Ignacio Faus, Directeur Général de NFL Biosciences : « Nous tenons à remercier tous les actionnaires, institutionnels et particuliers, qui nous ont accompagnés dans cette augmentation de capital. Nous allons pouvoir étoffer l’organisation avec des recrutements pour accompagner l’avancement de l’étude clinique de NFL-101, et initier le développement des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l’addiction au cannabis et la réduction de la consommation d’alcool. ».



Bruno Lafont, Directeur Général Délégué ajoute : « Nous allons maintenant pouvoir lancer l’étude de Phase II/III sur 318 patients de notre candidat médicament NFL-101, déjà approuvée en Australie, un pays reconnu pour la qualité de sa recherche, et où deux centres seront ouverts en Tasmanie pendant le troisième trimestre 2021. Nous avons aussi l’intention d’ouvrir des centres de recrutement en Europe. ».



Résultat de l'Offre



Dans le cadre de l’offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») (ensemble l’« Offre »), un total de 1 315 842 actions nouvelles (les « Actions nouvelles ») ont été allouées :

486 205 Actions Nouvelles à l’Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 et A2 ont été alloués en intégralité;

829 637 Actions Nouvelles au Placement Global.

Le Conseil d’Administration de NFL Biosciences, réuni ce jour a donc constaté l'exercice partiel de la clause d'extension et fixé le prix de l’Offre à Prix Ouvert à 3,80 euros par action.



Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles s’élève à environ 5 millions d’euros.



Utilisation des fonds levés



Les fonds levés permettront à NFL Biosciences d'accélérer son développement à travers :

la réalisation de l’étude de Phase II/III de son candidat médicament NFL-101;

le recrutement de talents pour renforcer l'organisation ;

l’initiation des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement de l’addiction au cannabis et la réduction de la consommation d’alcool.

Prochaines étapes

Règlement livraison : 2 juillet 2021

Admission des actions à la cote du marché Euronext Growth Paris® et premières négociations: 5 juillet 2021

Caractéristiques de l'action



Libellé : NFL Biosciences

Code mnémonique : ALNFL

Code ISIN FR0014003XT0

ICB Classification : 20103010 – Biotechnologie

LEI : 9695006VJWNTN4UNHA27

Eligibilité : PEA et PEA-PME



Répartition du capital et des droits de vote



Avant opération Après opération Base non diluée Base diluée(1) Base non diluée Base diluée(1) En nb d'actions En % En nb d'actions En % En nb d'actions En % En nb d'actions En % Joël BESSE 979 690 24,99% 1 229 690 20,35% 1 111 253 21,23% 1 361 253 18,50% Famille LAFONT 374 390 9,55% 1 124 390 18,60% 377 679 7,22% 1 127 679 15,32% Gérard LEDUC 76 550 1,95% 1 076 550 17,81% 76 550 1,46% 1 076 550 14,63% Famille MERAU 653 050 16,66% 778 050 12,87% 666 206 12,73% 791 206 10,75% Eric MOREL D’ARLEUX 333 330 8,51% 333 330 5,52% 372 803 7,12% 372 803 5,07% Famille Nicolas 275 320 7,03% 275 320 4,56% 275 320 5,26% 275 320 3,74% Autres privés 1 226 440 31,30% 1 226 440 20,29% 1 242 358 23,73% 1 242 358 16,88% Flottant - 0,00% - - 1 112 443 21,25% 1 112 443 15,12% Total 3 918 770 100,00% 6 043 770 100,00% 5 234 612 100,00% 7 359 612 100,00%

(1) Post exercice des :



- 100 000 bons de souscription d’actions (BSA) 2018 pouvant être exercés jusqu’au 2 juillet 2023 au prix de 0,50 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal ;



- 12 500 BSA 2019 pouvant être exercés jusqu’au 8 mars 2026 au prix de 0,30 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal ;



- 50 000 bons de souscription de part de créateur d’entreprise (BSPCE) 2018 pouvant être exercés jusqu’au 2 juillet 2025 au prix de 0,10 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal ;



- 50 000 BSPCE 2019 pouvant être exercés jusqu’au 8 mars 2026 au prix de 0,30 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal.





Engagements de conservation



Pour rappel, des engagements de conservation des actions de la Société ont été signés par un quota d’actionnaires représentant 100% des actions existantes et des droits de vote de la Société. Lesdits actionnaires s’engagent à conserver les actions qu’ils détiennent avant opération à concurrence de :

100 % desdites actions pendant une période de 6 mois à compter de l’admission des titres de la Société à la cote du marché Euronext Growth Paris®, et

50 % pendant une période de 6 mois débutant à l’expiration de la première période de 6 mois.

Pièce jointe