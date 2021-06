Bang & Olufsen og HP forlænger partnerskabsaftale

English Danish

I dag er Bang & Olufsen og HP Inc. blevet enige om at forlænge det eksisterende partnerskab med yderligere tre år med optioner til at forlænge partnerskabet med op til to år mere. Siden 2015 har HP og Bang & Olufsen haft et tæt samarbejde, hvor HP sælger udvalgte computere co-branded med og lydtunet af Bang & Olufsen.



Aftalen mellem Bang & Olufsen og HP er blevet forlænget på samme vilkår som den nuværende, og vil fortsætte med at være royalty baseret.

Den samlede licensbetaling, som Bang & Olufsen modtager, afhænger fortsat af antallet af co-brandede computere, der sælges af HP.

Adm. direktør Kristian Tear:

“Vi er meget tilfredse med at forlænge vores stærke partnerskab med HP og fortsætte med at bringe fantastiske lyd- og musikoplevelser til kunder over hele verden via HPs computere. Denne nye aftaler understreger det frugtbare samarbejde, vi har haft med HP siden 2015, og den værdi vi bringer til kundeoplevelsen.”

For mere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt,

Investor Relations

Tlf.: +45 5370 7439

Jens Gamborg

Group Communications

Tlf.: +45 2496 9371

