Via Licensing宣布新的无线专利授权参与者

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旧金山, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作授权领导者Via Licensing Corporation今天宣布扩大其行业领先的多代（3G/4G/5G）无线专利授权平台，将Google LLC纳入为被许可方。



Via Licensing总裁Joe Siino表示：“希望部署最新无线标准的公司非常欣赏与Via的全面授权计划开展业务时的效率和便利性。Via通过平衡各种全球生态系统参与者的需求来帮助加速采用这些重要的技术标准。”

Via的多代多方专利授权计划为产品制造商提供了一个公平、透明和具有成本效益的授权，可以获得我们所有授权方的无线标准基本专利，并为创新者提供了有效的解决方案，以便他们在创新上的投资获得合理的回报。

关于Via Licensing Corporation

Via Licensing Corporation是一家全球知识产权解决方案提供商，致力于与世界各地的技术公司、娱乐公司和大学建立合作伙伴关系，共同促进创新发展。Via为音频、无线、广播和汽车等市场中的高度创新公司开发并管理授权项目。Via是Dolby Laboratories, Inc.的全资子公司，后者在创新领域拥有50多年的经验。有关Via的更多信息，请访问www.via-corp.com。

联系方式

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com