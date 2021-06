Urbanimmersive acquiert les agences de photographie EGP Technovirtuel, La Clique Mobile et Graphique ID

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd'hui ayant complété l'acquisition de la totalité des actions en circulation des agences de photographie immobilière EGP Technovirtuel Inc. (« EGP ») et Graphique ID Solutions Inc. (« Graphique ID ») ainsi que l’ensemble des actifs intangibles de La Clique Mobile s.e.n.c. pour un prix d'achat total de 3,03m$, dont 1,77M$ payable en comptant immédiatement, 100K$ payable dans 100 jours et 1,16M$ payable par l'émission immédiate de 6,6m actions de la Société au prix de 0,175$ l'action. Toutes les actions émises sont soumises à une période de détention de quatre mois et un jour jusqu'au 31 octobre 2021 dont 5,7M qui sont sujettes à une période de détention minimum de 18 mois jusqu’au 31 décembre 2022.



L'acquisition de ces trois entreprises de photographie immobilière est une première étape du plan de croissance accélérée annoncé par la Société le 22 juin dernier. EGP, La Clique Mobile et Graphique ID sont à la fois des clients d’Urbanimmersive, des entreprises dotées d’une vaste expérience et jouissant d'une solide réputation dans les services de photographie d'architecture résidentielle et commerciale dans leurs marchés respectifs. Ces agences de photographie sont profitables, ont généré des revenus combinés de 1,6M$ pour leur dernier exercice financier, dans un marché d’inventaire de propriétés à vendre historiquement bas, et desservent ensemble plus de 5 000 agents immobiliers à travers le Canada.

Avec l'acquisition d'EGP, Urbanimmersive ajoutera également à son portefeuille de solutions technologiques une application à distance HDR pour caméra DSLR développée et appartenant à EGP. Cette application mobile de capture exclusive permet la standardisation des processus de prise d’images et de qualité d'images parmi de grandes équipes de photographes. L'application mobile se connecte également au logiciel de solution d'entreprise de photographie pour des synchronisations en temps réel et hors ligne des commandes de service et des horaires des photographes. L'application mobile d’EGP sera offerte sous la marque d’Urbanimmersive et intégrée aux solutions SaaS de la Société et à l'application mobile de capture de visites 3D, ce qui en fait l'une des applications mobiles de capture de photographie immobilière les plus complètes sur le marché. À titre de précision, l'application mobile de capture mixte d’EGP et UI permettra aux photographes de prendre des photos de haute qualité à l'aide d'un appareil photo professionnel DSLR, de créer des visites 3D à l'aide d'appareils photo 360, de télécharger du contenu visuel sur l’infonuagique tout en étant capable de gérer les commandes et les horaires sur le terrain.

Outre son activité étendue de services de photographie, EGP propose également sous la forme d’abonnements mensuels des sites web d'agents personnalisés générant des revenus récurrents qu’Urbanimmersive entend intégrer à la solution de microsites web immobiliers de sa plateforme Tourbuzz.

Au fil des ans, les activités de services photographie de Graphique ID ont progressivement évolué du résidentiel au commercial offrant à Urbanimmersive des contacts directs auprès d’agences de courtage commerciales où la technologie de visites 3D de la Société se démarque par ses capacités de produire des plans de plancher pour de grands environnements. Graphique ID est un client d'Urbanimmersive depuis 2009. La Clique Mobile offre des services de photographie immobilière à valeur ajoutée à un vaste réseau de clients du marché immobilier et client d’Urbanimmersive depuis 2016.

"Ces trois premières acquisitions d'agences de photographie immobilière démontrent notre sérieux et notre capacité à mettre à exécution notre nouveau plan de croissance accélérée et d’y greffer des entreprises qui performent bien et ce, même dans un marché ou le nombre de propriétés à vendre est à un bas historique. Elles nous positionnent parfaitement pour réaliser une croissance rentable et accélérer l'adoption de nos solutions SaaS de technologie 3D. Nous recrutons par le fait même des propriétaires d’entreprises et photographes talentueux qui renforceront immédiatement notre expertise sur le marché, notre développement de produits et notre expérience client », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentiel aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez urbanimmersive.com.

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.