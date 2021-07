Institutional Investor Research, 2021 Asia Executive Team 랭킹 발표

Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

중국 본토 14곳, 나머지 아시아 지역 소속 12곳의 기업이 4개 이상의 해당 부문 카테고리에서 1위에 올라

이들 기업은 우수한 IR 프로그램, ESG, 경영진 리더십 및 코로나19 대응 능력 높게 평가받아

홍콩, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Institutional Investor Research (II Research)가 제11회 Asia Executive Team 서베이 결과를 발표했다. 본 서베이는 아시아를 대표하는 CEO, CFO, IR 담당자, 그리고 기업 거버넌스 기준을 준수하고 투자 유입을 촉진하는 IR 프로그램을 선정한다. 총 116개 기업이 상단에 소개된 각 카테고리에서 우수 기업으로 뽑히며 등재되었으며 이 가운데 46개사는 최우수 기업으로 선정되었다.

투표 권한이 있는 1,285개 기업에 소속된 4,084명의 투자자 및 포트폴리오 매니저가 이번 서베이에 참여했으며 18개 분야에 걸쳐 총 1,438개 기업 및 2,690명의 개인을 후보에 올렸다. 참여자에는 총 186억 3,000만 달러 규모 자산을 운용(일본 제외)하는 바이사이드 회사 1,178곳에 속한 바이사이드 전문가 3,503명과 107개 회사에 소속된 셀사이드 분석가 581명이 포함된다.

후보에 오른 기업들은 재무 공시, 서비스 및 커뮤니케이션, 코로나19 대응 및 ESG 등 다양한 핵심 영역에서 평가를 받았다. CEO 및 CFO가 기여한 바가 추가적으로 나타날 경우 표를 더 많이 받았지만 동시에 더 많은 조사도 이루어졌다.

주요 결과



2021년 조사에서는 아시아 태평양 지역 전체 결과에 중국 본토, 나머지 아시아 국가(중국 본토 제외) 및 소형주, 중형주 결과가 처음으로 반영되었다. 시가총액이 100억 달러 이하인 기업은 소형주, 중형주로 분류된다.

하단의 기업들은 2021 Asia Executive Team 서베이에서 최고 CEO, 최고 CFO, 최고 IR 전문가, 최고 IR 프로그램, 최고 ESG등 5개 카테고리 가운데 4개의 해당 부문에서 압도적인 1위를 차지하며 올스타 등급을 획득했다.

전체 결과



China Merchants Bank Co. (중국) (은행); China Resources Beer (Holdings) Co. (중국) (소비재/필수소비재); China Unicom (홍콩) (중국) (통신); China Yongda Automobiles Services Holdings (중국) (자동차 및 자동차 부품); Ever Sunshine Lifestyle Services (중국) (부동산); Infosys (인도) (기술/IT서비스 및 소프트웨어); Kunlun Energy Co. (중국) (전력); Sunny Optical Technology (Group) Co. (중국) (기술/하드웨어); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (대만) (기술/반도체); Tencent Holdings (중국) (인터넷); Topsports International Holdings (중국) (소비재/비필수소비재); WuXi Biologics (케이맨제도) (중국) (헬스케어 및 제약); Xinyi Solar Holdings (중국) (공업); ZTO Express (케이맨제도) (중국) (운송).

이들 기업 가운데 5개 카테고리에서 모두 1위를 차지한 곳은 다음과 같다:



Ever Sunshine Lifestyle Services (중국); Kunlun Energy Co. (중국); Sunny Optical Technology (Group) Co. (중국); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (대만); WuXi Biologics (케이맨제도) (중국); Xinyi Solar Holdings (중국); ZTO Express (케이맨제도) (중국).

중국 본토



China Merchants Bank Co. (은행); China Resources Beer (Holdings) Co. (소비재/필수소비재); China Unicom (홍콩) (통신); China Yongda Automobiles Services Holdings (자동차 및 자동차 부품); Ever Sunshine Lifestyle Services (부동산); Hua Hong Semiconductor (기술/반도체); Huazhu Group (게임 및 숙박); Kunlun Energy Co. (전력); Sunny Optical Technology (Group) Co. (기술/하드웨어); Tencent Holdings (인터넷); Topsports International Holdings (소비재/비필수소비재); WuXi Biologics (케이맨제도) (헬스케어 및 제약); Xinyi Solar Holdings (공업); ZTO Express (케이맨제도) (운송).

이들 기업 가운데 5개 카테고리에서 모두 1위를 차지한 곳은 다음과 같다: Ever Sunshine Lifestyle Services, Huazhu Group, Kunlun Energy Co., Sunny Optical Technology (Group) Co., WuXi Biologics (케이맨제도), Xinyi Solar Holdings, ZTO Express (케이맨제도).

나머지 아시아 국가

AIA Group (홍콩) (Insurance); Bangkok Dusit Medical Services (Thailand) (헬스케어 및 제약); Bharti Airtel (인도) (통신); BOC Aviation (싱가포르) (운송); DBS Group Holdings (싱가포르) (은행); Hero MotoCorp (인도) (자동차 및 자동차 부품); Infosys (인도) (기술/IT서비스 및 소프트웨어); JS Global Lifestyle Co. (홍콩) (소비재/필수소비재); Link Real Estate Investment Trust (홍콩) (부동산); NAVER Corp. (South Korea) (인터넷); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (대만) (기술/반도체); Tata Power Co. (인도) (전력).

이들 기업 가운데 5개 카테고리에서 모두 1위를 차지한 곳은 다음과 같다: AIA Group (홍콩), Bangkok Dusit Medical Services (태국), BOC Aviation (싱가포르), Hero MotoCorp (인도), JS Global Lifestyle Co. (홍콩), Link Real Estate Investment Trust (홍콩), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (대만).

소형주 및 중형주



Akeso (중국) (헬스케어 및 제약), BOC Aviation (싱가포르) (운송), ChinaSoft International (중국) (기술/IT서비스 및 소프트웨어), China Yongda Automobiles Services Holdings (중국) (자동차 및 자동차 부품), Ever Sunshine Lifestyle Services (중국) (부동산), Far EasTone Telecommunications Co. (대만) (통신), Hengan International Group Co. (중국) (소비재/필수소비재), JOYY (중국) (인터넷), Kunlun Energy Co. (중국) (전력), Suncity Group Holdings (마카오) (게임 및 숙박), Topsports International Holdings (중국) (소비재/비필수소비재), ZhongAn Online (중국) (보험).

이들 기업 가운데 5개 카테고리에서 모두 1위를 차지한 곳은 다음과 같다: Akeso (중국), BOC Aviation (싱가포르), Ever Sunshine Lifestyle Services (중국), Far EasTone Telecommunications Co. (대만), JOYY (중국), Kunlun Energy Co. (중국), Suncity Group Holdings (마카오) and ZhongAn Online (중국).

새로운 주요 트렌드

바이사이드측 투표자 급증



올해는 서베이에 참여한 투자자와 분석가 수가 증가했다. 바이사이드측에 투표한 사람은 전년대비 80% 이상 늘었다.



아시아에서 현재 활기를 띠고 있는 분야



소비재/비필수 소비재, 부동산, 소비재/필수 소비재 분야가 올해 가장 주목을 받았다.



다른 지역 및 동남아시아 전반에 걸친 관심도 증가



미국 내 24개 주를 기반으로 하는 투표자가 전년 대비 250% 증가했다. 미국 이외의 지역으로는 호주, 인도, 모든 ASEAN 소속 국가 비중이 크게 늘었다. 한편 지난해 바이사이드측 투표자 가운데 36%를 차지했던 중국 투표자는 올해 24%로 줄었다.



바이사이드와 셀사이드의 의견이 달라



올해 조사에서는 투자자와 셀사이드 분석가들이 다양한 고위 경영자와 기업을 선정했다.



아시아 지역 (일본 제외) Commercial 담당 팀장인 Carvin Lee는 “올해의 경우 참가자가 늘어난 것이 고무적이며 이는 그만큼 경쟁이 치열한 자본시장에 대한 투자자 참여 중요성을 보여준다. 우리는 올해 조사를 통해 효율적인 리더십과 IR 우수성을 통해 투자자들이 팬데믹 상황을 극복할 수 있도록 지원한 경영진들을 선정했으며 이들에게 축하의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

비고: 전체, 중국 본토, 나머지 아시아 국가 조사 결과에서 최우수 기업으로 선정되기 위해서는 5개 카테고리에 걸쳐 바이사이드, 셀사이드 랭킹을 합산한 점수가 15점 이상이어야 한다. 1위는 3점, 2위와 3위는 1점을 획득한다.

SMID 결과의 경우 9점 이상을 획득해야 최우수 기업으로 선정된다.

등재 기업 전체 목록은 www.institutionalinvestor.com/research/11071/The-All-Asia-Executive-Team 에서 확인할 수 있다.

