Institutional Investor Research公布2021年亚洲高管团队排名

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全星级排名-中国大陆的14家公司和亚洲其他地区的12家公司在其行业中获得了至少四个类别的第一位。

各家公司通过出色的IR计划、ESG、高管领导力和新冠疫情应对措施成绩取得了领先地位。

香港, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Institutional Investor Research（II Research） 宣布了第11次亚洲高管团队年度调查的结果，揭晓了最符合公司治理标准并促进了对公司的投资的亚洲领先的首席执行官、首席财务官、投资者关系官和投资者关系项目。共有116家公司在上述类别中获得了公开的地位，成为备受赞誉的公司，其中46家公司获得了“备受赞誉的公司”认可。

来自1285家投票公司的4084名投资者、投资组合经理和分析师参加了这次调查，共提名了18个行业中的1438家公司和2690名个人。其中包括来自1178家买方公司的3503名购买专业人员，这些公司的亚洲（不包括日本）股票估值为18630亿美元，另外还有来自107家卖方公司的581名分析师。

这些公司在多个核心领域获得评级，包括财务披露、服务和通讯、新冠疫情应对措施和ESG。当加入首席执行官和首席财务官的附加属性时，我们可以看到，虽然这些职位的票数有所增加，但审查内容也有增加。

结果亮点

2021年是第一年将中国大陆、亚洲其他地区（不包括中国大陆）和行业中小市值规模公司的报告与亚太地区整体报告分开进行的第一年。市值规模在100亿美元或以下的公司被划分为中小市值规模企业。

在2021年亚洲高管团队调查中，以下公司在最佳首席执行官、最佳首席财务官、最佳投资者关系专业人员、最佳IR计划和最佳ESG五个类别中的四个或五个类别中获得了绝对的全星级排名。

整体结果

China Merchants Bank Co.（中国）（银行）；China Resources Beer (Holdings) Co.（中国）（必需消费品）；China Unicom（中国香港）（中国大陆）（通信）；China Yongda Automobiles Services Holdings（中国）（汽车和汽车配件）；Ever Sunshine Lifestyle Services（中国）（房地产）；Infosys（印度）（科技/IT服务和软件）；Kunlun Energy Co.（中国）（能源）；Sunny Optical Technology (Group) Co.（中国）（技术/硬件）；Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.（台湾）（技术/半导体）；Tencent Holdings（中国）（互联网）；Topsports International Holdings（中国）（非必需消费品）；WuXi Biologics（开曼群岛）（中国）（医疗保健和药品）；Xinyi Solar Holdings（中国）（工业）；ZTO Express（开曼群岛）（中国）（交通运输）。

在这些公司中，以下公司在所有五个类别中排名第一：

Ever Sunshine Lifestyle Services（中国）（房地产）；Kunlun Energy Co.（中国）（能源）；Sunny Optical Technology (Group) Co.（中国）（技术/硬件）；Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.（台湾）（技术/半导体）；WuXi Biologics（开曼群岛）（中国）（医疗保健和药品）；Xinyi Solar Holdings（中国）（工业）；ZTO Express（开曼群岛）（中国）（交通运输）。

中国大陆

China Merchants Bank Co.（中国）（银行）；China Resources Beer (Holdings) Co.（中国）（必需消费品）；China Unicom（中国香港）（中国大陆）（通信）；China Yongda Automobiles Services Holdings（中国）（汽车和汽车配件）；Ever Sunshine Lifestyle Services（中国）（房地产）；Hua Hong Semiconductor（技术/半导体）；Huazhu Group（娱乐酒店）；Kunlun Energy Co.（中国）（能源）；Sunny Optical Technology (Group) Co.（中国）（技术/硬件）；Tencent Holdings（中国）（互联网）；Topsports International Holdings（中国）（非必需消费品）；WuXi Biologics（开曼群岛）（中国）（医疗保健和药品）；Xinyi Solar Holdings（中国）（工业）；ZTO Express（开曼群岛）（中国）（交通运输）。

在这些公司中，以下公司在所有五个类别中排名第一：Ever Sunshine Lifestyle Services、Huazhu Group、Kunlun Energy Co.、Sunny Optical Technology (Group) Co.、WuXi Biologics（开曼群岛）、Xinyi Solar Holdings和ZTO Express（开曼群岛）。

亚洲的其他公司

AIA Group（香港）（保险）；Bangkok Dusit Medical Services（泰国）（医疗保健和药品）；Bharti Airtel（印度）（通信）；BOC Aviation（新加坡）（交通运输）；DBS Group Holdings（新加坡）（银行）；Hero MotoCorp（印度）（汽车和汽车配件）；Infosys（印度）（技术/IT服务和软件）；JS Global Lifestyle Co.（香港）（必需消费品）；Link Real Estate Investment Trust（香港）（房地产）；NAVER Corp.（韩国）（互联网）；Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.（台湾）（技术/半导体）；Tata Power Co.（印度）（能源）。

在这些公司中，以下公司在所有五个类别中获得了第一位：AIA Group（香港）（保险）；Bangkok Dusit Medical Services（泰国）（医疗保健和药品）；BOC Aviation（新加坡）（交通运输）；Hero MotoCorp（印度）（汽车和汽车配件）；JS Global Lifestyle Co.（香港）（必需消费品）；Link Real Estate Investment Trust（香港）（房地产）；Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.（台湾）（技术/半导体）。

中小市值规模公司

Akeso（中国）（医疗保健和药品）；BOC Aviation（新加坡）（交通运输）；ChinaSoft International（中国）（技术/IT服务和软件）；China Yongda Automobiles Services Holdings（中国）（汽车和汽车配件）；Ever Sunshine Lifestyle Services（中国）（房地产）；Far EasTone Telecommunications Co.（台湾）（通信）；Hengan International Group Co.（中国）（必需消费品）；JOYY（中国）（互联网）；Kunlun Energy Co.（中国）（能源）；Suncity Group Holdings（澳门）（娱乐酒店）；Topsports International Holdings（中国）（非必需消费品）和ZhongAn Online（中国）（保险）。

在这些公司中，以下公司在所有五个类别中排名第一：Akeso（中国）（医疗保健和药品）；BOC Aviation（新加坡）（交通运输）；Ever Sunshine Lifestyle Services（中国）（房地产）；Far EasTone Telecommunications Co.（台湾）（通信）；JOYY（中国）（互联网）；Kunlun Energy Co.（中国）（能源）；Suncity Group Holdings（澳门）（娱乐酒店）和ZhongAn Online（中国）（保险）。

已发现的新趋势

买方公司的投票大幅增加



今年，越来越多的投资者和分析师参与了调查。买方投票者的数量同比增加了80%以上。 亚洲当前的热门行业



今年，非必需消费品、房地产和必需消费品行业受到的关注最多。 来自地球另一端和整个东南亚的兴趣不断增加



来自美国的投票者数量同比增加了250%，而最初的时候只有来自美国24个州的投票者。除了美国之外，来自澳大利亚、印度和所有东盟国家的投资者的参与度也大幅增加。与此同时，在今年的调查中，中国的买方投票者占比缩小，从去年的36%下降到24%。 买方和卖方人员观点各异



今年，投资者和卖方分析师对一系列高管和公司作出认可。

亚洲（不包括日本）区业务负责人Carvin Lee表示：“我们对今年参与度的提高感到备受鼓舞，这证明了投资者参与竞争激烈的资本市场的重要性。通过今年的调查结果，我们选出并表彰表现出高效领导能力和取得卓越IR成绩，并且在疫情中为投资者提供帮助的高管团队。”

注意：要在全部范围内、中国大陆或亚洲其他地区赢得“最负盛名的公司”称号，公司必须在整体排名、买方和卖方排名的五个类别中获得15分或以上的加权分数，其中在每个类别的排名中，获得第一名可得3分，第二名可得2分，第三名可得1分。

在SMID结果中，公司必须达到9分或以上的加权分数，才能成为“最负盛名的公司”。

获取已公布的获奖者完整名单，请访问 www.institutionalinvestor.com/research/11071/The-All-Asia-Executive-Team 。

营销使用许可

机构投资者持有所有调查和奖项徽标的版权。联系我们以获得机构投资者奖或奖项徽标，并在您的网站内容、广告、通讯、营销资料等文件中分享您在2021年亚洲高管团队中的排名。请联系 marketing@iiresearch.com 。

您可以通过社交媒体分享您的排名，但要附加@Institutional Investor Research。

基准数据和IR感知分析

如需进一步了解如何在内部或者外部使用调查数据进行公司推广，或者如何进一步分析调查数据，请联系 Carvin Lee，亚洲（不包括日本）区代表，II Research，电话：+852 2912 8035或发送邮件至： carvin.lee@institutionalinvestor.com 。

媒体联系人

Sally Savery，Institutional Investor Research营销总监。 Sally.savery@iiresearch.com

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