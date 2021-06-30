Institutional Investor Research 發佈 2021 年亞洲區公司管理團隊排名

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All-Star status (全星級地位) - 中國大陸的 14 家公司和亞洲其他地區的 12 家公司在其行業的至少四個類別中獲得第一。

透過出色的投資者關係 (IR) 計劃、「環境、社會、企業管治」(ESG) 、行政領導和冠狀病毒病回應，公司獲得了頭把交椅。

香港, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Institutional Investor Research (II Research) 宣佈了第 11 屆亞洲區公司管理團隊調查的結果，揭曉了亞洲領先的行政總裁、財務總監、投資者關係經理以及投資者關係計劃，這些最能維護公司管治標準並促進對他們公司的投資。共有 116 家公司在上述類別中獲得已公佈的位置，並成為備受讚譽的公司，其中 46 家獲得令人夢寐以求的榮譽，被認可為「最備受尊敬的公司」。

來自 1,285 家投票公司共 4,084 名投資者、投資組合經理及分析師參加了該項調查，在 18 個行業領域共提名 1,438 家公司與 2,690 人。其中包括來自 1,178 家買方公司的 3,503 名買方專業人員，其在亞洲（日本除外）股票的估值為 18,630 億美元，以及來自 107 家公司的 581 名賣方分析師。

這些公司在幾個核心領域獲得評級，包括財務披露、服務和通訊、冠狀病毒病回應及 ESG。當提及行政總裁和財務總監的附加屬性時，我們可以看到，雖然這些職位的投票人數有所增加，但也有更嚴格的審查。

結果亮點

2021 年是中國大陸、亞洲其他地區（中國大陸除外）和行業中小盤股業績與亞太區整體業績分開報告的第一年。市值為 100 億美元或以下的公司被歸類為中小型公司。

以下公司獲得了 All-Star status，在 2021 年亞洲區公司管理團隊調查的最佳行政總裁、最佳財務總監、最佳投資者關係專業人士、最佳投資者關係計劃和最佳環境、社會、企業管治五個類別中的四個類別綜合排名中獲得第一名。

整體結果

招商銀行股份有限公司（中國）（銀行）；華潤啤酒（控股）有限公司（中國）（消費者／主食）；中國聯通（香港）（電訊）；中國永達汽車服務控股有限公司（中國）（汽車及汽車零件）；永升生活服務集團有限公司（中國）(地產）；Infosys（印度）（技術／資訊科技服務和軟件）；崑崙能源有限公司（中國）（能源）；舜宇光學科技（集團）有限公司（中國）（技術／硬件）；台灣積體電路製造公司（台灣）（技術／半導體）；騰訊控股（中國）（互聯網）；滔搏國際控股有限公司（中國）（消費品／非必需品）；藥明生物（開曼）（中國）（醫療保健和製藥）；信義光能控股有限公司（中國）（工業）；中通快遞（開曼）（中國）（運輸）。

在這些公司中，以下公司在所有五大類中均排名第一：

永升生活服務集團有限公司（中國）；崑崙能源有限公司（中國）；舜宇光學科技（集團）有限公司（中國）；台灣積體電路製造公司（台灣）；藥明生物（開曼）（中國）；信義光能控股有限公司（中國）；中通快遞（開曼）（中國）。

中國大陸

招商銀行股份有限公司（銀行）；華潤啤酒（控股）有限公司（消費品／主食）；中國聯通（香港）（電訊）；中國永達汽車服務控股有限公司（汽車及汽車零件）；永升生活服務集團有限公司（地產）；華虹半導體（科技／半導體）；華住集團（博彩及住宿）；崑崙能源有限公司（能源）；舜宇光學科技（集團）有限公司（技術／硬件）；騰訊控股（互聯網）；滔搏國際控股有限公司（消費者／全權委託）；藥明生物（開曼）（醫療保健和製藥）；信義光能控股有限公司（工業）；中通快遞（開曼）（運輸）。

在這些公司中，以下公司在所有五大類中均排名第一：永升生活服務集團有限公司、華住集團、崑崙能源有限公司、舜宇光學科技（集團）有限公司、藥明生物（開曼）、信義光能控股有限公司、中通快遞（開曼）。

亞洲其他地區

友邦保險集團（香港）（保險）；谷都喜醫療服務（泰國）（醫療保健與製藥）；巴帝電信（印度）（電訊）；中銀航空租賃有限公司（新加坡）（運輸）；星展集團控股有限公司（新加坡）（銀行）；Hero MotoCorp（印度）（汽車及汽車零件）；Infosys（印度）（技術／資訊科技服務和軟件）；JS 環球生活有限公司（香港）（消費品／主食）；領展房地產投資信託基金（香港）（地產）；NAVER 株式會社（南韓）（互聯網）；台灣積體電路製造公司（台灣）（技術／半導體）；塔塔電力公司（印度）（能源）。

在這些公司中，以下公司在所有五大類中均排名第一：友邦保險集團（香港）；谷都喜醫療服務（泰國）；中銀航空租賃有限公司（新加坡）；Hero MotoCorp（印度）；JS 環球生活有限公司（香港）；領展房地產投資信託基金（香港）；台灣積體電路製造公司（台灣）。

中小盤股

康方生物科技（中國）（醫療保健和製藥）；中銀航空租賃有限公司（新加坡）（運輸）；中軟國際有限公司（中國）（技術／資訊科技服務和軟件）；中國永達汽車服務控股有限公司（中國）（汽車及汽車零件）；永升生活服務集團有限公司（中國）（地產）；遠傳電信股份有限公司（台灣）（電訊）；恆安國際有限公司（中國）（消費品／主食）；歡聚集團（中國）（互聯網）；崑崙能源有限公司（中國）（能源）；太陽城集團控股有限公司（澳門）（博彩及住宿）；滔搏國際控股有限公司（中國）（消費品／非必需品）；眾安在綫財產保險股份有限公司（中國）（保險）。

在這些公司中，以下公司在所有五大類中均排名第一：康方生物科技（中國）；中銀航空租賃有限公司（新加坡）、永升生活服務集團有限公司（中國）；遠傳電信股份有限公司（台灣）；歡聚集團（中國）；崑崙能源有限公司（中國）；太陽城集團控股有限公司（澳門）及眾安在綫財產保險股份有限公司（中國）。

確定新興趨勢

買方投票大幅增加



今年，越來越多的投資者和分析師參與了調查。買方投票人數比去年同期增加了 80% 以上。 目前亞洲的熱門行業



消費品／非必需品、地產和消費品／主食行業今年引起了最大的關注。 來自世界另一端和整個東南亞的興趣增加



美國選民的數量同比增長了 250%，選票來自 24 個州。除美國外，來自澳洲、印度和所有東盟國家的投資者參與人數顯著增加。同時，中國在今年的調查中代表較小部分的買方選民，從去年的 36% 下降至 24%。 買方和賣方分享了不同的觀點



今年，投資者和賣方分析師認可了一系列的行政人員和公司。

亞洲（日本除外）商務主管 Carvin Lee 表示：「我們對今年參與度的增加感到鼓舞，由此證明投資者參與競爭性資本市場的重要性。透過今年的結果，我們表揚和慶祝表現有效率的領導和投資者關係出色的公司管理團隊，以幫助投資者渡過疫情。」

注意： 要在整體、中國大陸或亞洲其他地區獲得「最備受尊敬的公司」的稱號，一家公司必須在買方和賣方的綜合排名中的五個類別中獲得 15 分或以上的加權分數，其中每個第一位的排名都值三分；第二位是二分和第三位是一分。

在 SMID 結果中，公司必須取得 9 分或以上的加權分數才能成為最備受尊敬的公司。

有關已發佈獲獎者的完整名單，請瀏覽 www.institutionalinvestor.com/research/11071/The-All-Asia-Executive-Team 。

市場推廣牌照

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50 多年來，機構投資者憑藉突破性的新聞報導和為全球受眾提供重要情報的精闢寫作，一直在世界上最重要的傳媒公司中脫穎而出。此外，自 1972 年以來，Institutional Investor Research (II Research) 提供備受推崇的專有基準研究和排名，提供有關賣方和公司業績的獨立反饋；且 II Research 旨在成為投資界所有三個方面的首选和獨立的定性市場情報驗證來源，並在歐洲、亞太區、美國和拉丁美洲擁有全球性影響力。