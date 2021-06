Bombardier annonce sa plus importante commande d’avions d’affaires de l’année, soit une commande de 10 avions d’une valeur totale de 451,8 millions $US

English French

Cette commande ouvre de nouvelles possibilités de voyage dans un contexte de croissance de la demande d’aviation d’affaires

Les avions d’affaires à l’avant-garde de leur catégorie de Bombardier, constituent un choix idéal ceux qui préfèrent le confort, la commodité et la tranquillité d’esprit qu’offre l’aviation d’affaires

MONTRÉAL, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu une commande ferme de 10 avions d’affaires d’un client existant. Pour des motifs concurrentiels, la composition de cette commande ne sera pas non plus divulguée pour le moment. La valeur de cette commande totalise 451,8 millions $ US, aux prix affichés.

« Nous sommes très fiers d’annoncer notre plus importante commande d’avions d’affaires de l’année à ce jour, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Notre portefeuille répond idéalement à l’intérêt croissant que suscite l’aviation privée, avec des avions spacieux, très performants et conçus pour offrir la meilleure expérience passagers possible sur le plan de la commodité, du confort, de la qualité de l’air et du vol en douceur. »

Les gammes d’avions d’affaires de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie permettent à nos clients et aux exploitants de satisfaire efficacement leurs besoins d’affaires et de voyage en constante évolution. Alors que les passagers se tournent de plus en plus vers l’aviation privée pour voyager de façon pratique et sans souci, le portefeuille d’avions d’affaires de Bombardier propose un éventail de choix convaincant.

