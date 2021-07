Heeros Oyj: Muutoksia johtoryhmässä

Muutoksia johtoryhmässä

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 1.7.2021 klo 8.00

Heeroksella Director, Customer Growth – tehtävässä toiminut Juha Takala siirtyy pois Heeroksen palveluksesta ja johtoryhmästä 13.8.2021. Heeroksen toimitusjohtaja Mikko Pilkama vastaa väliaikaisesti (interim) Customer Growth – organisaation johtamisesta.

Juha Takala on ollut Heeroksella yli 6 vuotta toimien sekä R&D- että viimeisimpänä Customer Growth – organisaation vetäjänä ja samalla johtoryhmän jäsenenä. ”Haluankin kiittää Juha Takalaa hänen arvokkaasta työpanoksestaan monipuolisissa tehtävissä Heeroksen kehittämiseksi ja toivotan menestystä uusiin haasteisiin”, toteaa Mikko Pilkama.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi